Alla Duma si vota l’annessione dei territori occupati ma i sì sono più dei parlamentari

Pallottoliere impazzito oggi alla Duma di Stato, la Camera bassa dell’Assemblea Federale russa. Oggi infatti, come ha annunciato il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, sono stati votati all‘unanimità gli accordi sull’annessione delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e delle zone occupate di Zaporyzhya e Kherson.

Alla Duma ci sono stati più voti per le annessioni che deputati

In tutto ogni deputati è stato chiamato quattro volte a esprime il proprio voto: una per ogni territorio annesso. Eppure i risultati finali, sebbene tutti i parlamentari abbiano votato a favore degli accordi e non ci siano state astensioni, non tornano. In alcuni casi poi i voti sono stati addirittura superiori ai parlamentari presenti in aula. Come riporta Meduza per l’annessione della Repubblica di Donetsk i voti sono stati 413, per quella di Luhansk 412. Per l’annessione alla Russia di Zaporyzhya 409 mentre per quella di Kherson 411. Il problema però è che il totale dei votanti oggi 3 ottobre era 408. Dal canto suo Volodin ha parlato di problemi tecnici.

Il veto di Mosca al Consiglio di sicurezza Onu

Venerdì 30 settembre la risoluzione al Consiglio di sicurezza dell’Onu contro i referendum farsa e l’annessione dei territori ucraini presentata da Usa e Albania era stata bocciata dal veto di Mosca. Cina, Brasile, India e Gabon si sono astenuti. Dieci invece i voti a favore. «La posizione della Cina sull’Ucraina è coerente e chiara: la sovranità e l’integrità di ogni territorio vanno salvaguardate», ha spiegato il rappresentante di Pechino. «La priorità», ha aggiunto, «è fare tutto il possibile per abbassare la tensione e portare le parti ai negoziati. Ogni iniziativa del Consiglio di sicurezza deve essere presa per facilitare una soluzione».

Il segretario Nato Stoltenberg ha definito l’annessione la più grave escalation dall’inizio del conflitto

Sempre venerdì il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aveva definito l’annessione voluta da Putin «la più grave escalation» della guerra in corso dal suo inizio. «Putin ha mobilitato altre centinaia di migliaia di truppe, si è impegnato in un irresponsabile gioco di sciabole nucleari e ora ha annesso illegalmente altri pezzi di territorio ucraino», ha sottolineato Stoltenberg. «Tutto ciò rappresenta la più grave escalation dall’inizio della guerra». Stoltenberg ha quindi definito i referendum «illegali e illegittimi» e li ha descritti come «il più grande tentativo di annessione di un territorio europeo con la forza dalla Seconda guerra mondiale». Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica ha anche ribadito «l’incrollabile sostegno» all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina.