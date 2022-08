Due navi della flotta russa verso il Mar Mediterraneo

Non una ma due navi russe sono in procinto di arrivare e attraversare lo stretto di Gibilterra. Si tratta del rifornitore Academic Pashin, disarmato e molto simile a una petroliera, e un’unità militare non ancora identificata, che naviga senza alcun trasmettitore di posizione. Il primo è stato fotografato ieri davanti a Dover, nel canale della Manica. Una vera sorpresa per il governo britannico, che ha fatto intervenire l’aviazione. Le mosse del rifornitore sono state sorvegliate da un aereo spia, costretto però ad allontanarsi dopo la reazione degli intercettori russi. Solitamente al fianco della Academic Pashin si muove un incrociatore a propulsione nucleare, chiamato Pietro il Grande, ma non si sa se si tratta dell’unità militare in questione. La nave, lunga 250 metri, ha lasciato il porto di Severomorsk, sull’Artico, appena tre giorni fa.

Due navi verso il Mediterraneo: possibile staffetta con un incrociatore

A individuare le due navi è stato il sito specializzato Covert Shores. Si ipotizza che in qualche giorno saranno alle porte dello Stretto di Gibilterra. L’ipotesi più accreditata è che daranno il cambio all’incrociatore Maresciallo Ustinov, che si trova tra la Siria e la Sicilia da otto mesi. La Russia paga alcuni regolamenti che non permettono alle navi da guerra di attraversare il Bosforo. Così per completare la staffetta bisogna fare il giro, costoso, dall’estremo oriente o dal nord. Mosca non vuole comunque rinunciare alla propria presenza nel Mediterraneo.

Putin vuole «preservare lo status di grande potenza navale»

La parte est del Mediterraneo, quindi, vede navi russe alternarsi in posizioni strategiche, a pochi metri da mezzi dell’Alleanza Atlantica. E lo stesso Vladimir Putin ha ribadito l’importanza della presenza della propria flotta. «Bisogna preservare lo status della Russia quale grande potenza navale, le cui attività sono dirette a mantenere la stabilità strategica nel mondo e rafforzare l’influenza nazionale», ha dichiarato appena qualche giorno fa. Nei mesi scorsi si sono alternati due incrociatori e una coppia di caccia, oltre ad altrettante fregate, una corvetta, due sottomarini e tre navi spia.