La Duchessa stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità sul film

Premio Oscar per i “Migliori costumi” a La Duchessa, film del 2008 con Keira Knightley e Ralph Fiennes. In onda stasera 30 novembre alle 21.15 su RaiMovie per il ciclo “Cuori altrove”, racconta la storia realmente accaduta di Georgiana Spencer, duchessa del Devonshire inglese nel Settecento. La trama si concentra sul matrimonio con il duca William Cavendish che si mostra sempre più indifferente quando invece di un erede maschio dà alla luce due bambine. La donna si rifugia così nella moda e nel gioco, mentre inizia una storia clandestina con un altro politico britannico. Nel cast anche Dominic Cooper e Hayley Atwell. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La Duchessa, trama e cast del film stasera 30 novembre 2022 su Rai3

Inghilterra, 1774. La 17enne Georgiana Spencer (Keira Knightley) sposa William Cavendish (Ralph Fiennes), potente ma anche molto più anziano quinto duca del Devonshire. La loro unione però non è assolutamente felice, dato che presto emergono dissapori e scontri. Il nobile vuole dalla moglie soltanto un erede maschio, mostrandosi così molto insofferente quando lei dà alla luce due bambine. Disprezzata fra le proprie mura, Georgiana si rifugia in ciò che le dona soddisfazioni, dalla moda alla politica fino al gioco. Pertanto decide di esporsi pubblicamente per i Whig e di sostenere Charles Grey (Dominic Cooper), conte e politico liberale di cui si innamora a prima vista.

La loro storia, tuttavia, in quanto clandestina non può consumarsi alla luce del sole come quella che il duca William instaura con Bess Foster (Hayley Atwell). Mentre Georgiana si ritrova costretta a scegliere fra il suo nuovo amore e le due figlie, è vittima di stupro da parte del marito alla disperata ricerca di un erede, che finalmente arriva. In seguito, Georgiana rimane incinta anche di Grey, restando in campagna per non dare nell’occhio fino alla nascita di una bambina, Eliza. Scoperta la relazione clandestina della moglie, il duca William decide di avvicinarsi sempre più a Bess, che sposa dopo qualche anno con la benedizione di Georgiana. Solo così infatti quest’ultima può rimanere vicino a Charles e alla loro bambina.

La Duchessa, 5 curiosità sul film stasera 30 novembre 2022 su Rai3

La Duchessa, il legame di Georgiana con Lady Diana

Il film di Saul Dibb, figlio del documentarista Mike, si ispira a una storia vera. È infatti l’adattamento della biografia sulla reale duchessa Georgiana Spencer scritta da Amanda Foreman, attrice apparsa fra gli altri in Super 8 e alcuni episodi di Grey’s Anatomy e Dr. House. Primogenita dei conti Spencer, Georgiana fu donna di rara bellezza e fascino oltre che di stile. Le sue mise dettarono infatti la moda del suo tempo. Suo fratello, il conte George John Spencer, è antenato di Lady Diana, prima moglie dell’attuale re britannico Carlo III.

La Duchessa, le incongruenze con gli eventi reali

Pur basandosi su una storia vera, il film di Dibb presenta diverse incongruenze e inesattezze. Nel film infatti Georgiana conosce il suo futuro amante Grey prima di sposare William, mentre realmente lo incontrò solo dopo diversi anni. Del tutto assente nel film l’amicizia che la legò per anni a Maria Antonietta di Francia e al principe di Galles nonché futuro re d’Inghilterra con il nome di Giorgio IV. Infine, la figlia illegittima avuta da Charles non nacque nelle campagne inglesi, ma in Francia dove era stata esiliata dal marito.

La Duchessa, Keira Knightley ha visto i veri oggetti di Georgiana

L’attuale duca del Devonshire, Peregrine Cavendish, e sua moglie Amanda hanno accolto Keira Knightley nel loro palazzo prima dell’uscita del film. Hanno permesso all’attrice infatti di poter vedere gli oggetti all’epoca appartenuti alla vera Georgiana Spencer, tra cui persino il suo libro dei debiti che usava sempre per tenere conto dei soldi spesi al gioco d’azzardo, di cui divenne dipendente. Knightley desiderò inserire questo punto nel film, ma senza successo.

La Duchessa, le dimore storiche come location del film

Location del film sono state varie dimore storiche del Regno Unito, da Holkham Hall a Somerset House fino a Chatsworth House. Quest’ultima è molto gettonata nel cinema, dato che ha ospitato le riprese di Orgoglio e pregiudizio del 2005 con la stessa Keira Knightley e di Una notte con la regina del 2015 con Sarah Gadon.

La Duchessa, il premio Oscar e gli incassi

Capace di incassare oltre 40 milioni di dollari al botteghino globale, il film ha ottenuto ottimi risultati anche in termini di critica. Lo dimostra il premio Oscar per i costumi, oltre alla nomination per la scenografia, cui si aggiungono anche un Bafta e un Satellite Awards. Ralph Fiennes inoltre è stato candidato ai Golden Globes come “Miglior attore non protagonista”.