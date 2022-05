Dua Lipa cosa significa? Vero nome, canzoni, fidanzato, fisico e nazionalità della cantante

Dua Lipa è una delle più note popstar internazionali. Negli anni ha già collezionato parecchi successi e premi importanti, grazie alle sue canzoni diventate vere e proprie hit in testa alle classifiche europee. Ma cosa significa Dua Lipa? Scopriamo qualcosa in più rispetto all’affascinante cantante, che da qualche tempo sfila anche per i maggiori stilisti mondiali.

Cosa significa Dua Lipa?

Sembra quasi uno pseudonimo ma Dua Lipa è il vero nome della cantante. Dua, di origine albanese, vuol dire io amo, mentre Lipa significa io voglio. È stata la cantante stessa a confessare che durante l’infanzia si sentiva a disagio a causa di un nome così eccentrico. Lipa è il cognome di suo padre, Dukagijn Lipa, un noto cantautore kosovaro e sua prima fonte di ispirazione.

Età, altezza e origini della cantante

Dua Lipa è nata a Londra il 22 agosto 1995, sotto il segno zodiacale del Leone. Oggi ha dunque 26 anni, è alta 1 metro e 73 centimetri, con un peso di circa 58 chilogrammi. Dua ha un corpo scultoreo e ben armonico al punto di essersi fatta largo con facilità anche nel mondo della moda, sfilando per le passerelle di parecchi stilisti e maison famose, diventando addirittura testimonial di Patrizia Pepee Yves Saint Laurent.

Pur essendo cittadina britannica, Dua Lipa è nata da genitori di etnia kosovaro-albanese, Dukagjin Lipa e Anesa Rexha, emigrati a Londra nel 1992 da Priština, nell’allora provincia jugoslava del Kosovo. Con mamma e papà, Dua ha vissuto nel quartiere londinese di Hampstead. Il padre, Dukagjin Lipa, prima di intraprendere la carriera di dirigente aziendale era un musicista rock kosovaro piuttosto famoso.

Le canzoni più famose di Dua Lipa

La cantante di Londra dall’inizio della sua carriera ha firmato parecchi successi. I suoi pezzi più famosi sono:

Levitating

Physical

Don’t Start Now

We’re Good

Idgaf

Be The One

Hallucinate

Swan Song

New Rules

Hotter Then Hell

Chi è il fidanzato di Dua Lipa?

La cantante londinese è fidanzata da luglio 2019 con Anwar Hadid e con lui forma una coppia molto affiatata. Anwar è un modello statunitense, fratello minore delle due stelle della moda, le modelle Gigi Hadid e Bella Hadid.