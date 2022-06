Anticipazioni Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, stasera su Rai 2: cosa sapere sul programma

Al via a partire da stasera, lunedì 6 giugno 2022, Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, in onda su Rai 2 dalle 19.50. La protagonista di quest’entusiasmante avventura sarà Drusilla Foer che, dal lunedì al venerdì, proporrà una rivisitazione della nota rubrica targata Rai, un’idea di grande successo che ha segnato la storia del palinsesto televisivo italiano dal 1976 al 1994.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo: cosa sapere sul programma in onda da stasera su Rai 2 alle 19.50

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo: in cosa consiste il format

Rispettare la tradizione ma riportare il varietà ai giorni d’oggi. Questo l’obiettivo della nuova versione della trasmissione, un contenitore nel quale Foer approfondirà temi di un certo calibro, offrendo spunti di riflessione preziosi al pubblico e, contemporaneamente, intratterrà il suo parterre con riferimenti ironici e sarcastici. Come in passato, non mancheranno le rubriche tradizionali del format come ‘Domani Avvenne’, ‘Il Personaggio del giorno dopo’, ‘La canzone del giorno dopo’, Al Sorgere del Sole’ e ‘La giornata mondiale del…’, che si mescoleranno a interessanti novità, tra cui gli interventi di esperti, ospiti noti e personaggi inediti, di volta in volta coinvolti dalla presentatrice nel corso delle varie puntate.

Mezz'ora in compagnia dell'ironia mordace di @Drusilla_Foer tra approfondimento e intrattenimento musicale. Con la speciale partecipazione di Topo Gigio.

“Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo” da lunedì #6giugno, alle 19.50 su @RaiDue. pic.twitter.com/sBHVGX0kUI — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 5, 2022

A dilettare i telespettatori ci penseranno anche gli intermezzi musicali: tra melodie e canzoni, la padrona di casa sarà affiancata dal Maestro Loris Di Leo che, con l’aiuto del suo pianoforte, darà forma a ricordi e suggestioni. Ma non è tutto: saranno presenti, infatti, anche una cuoca, un linguista, un cameraman, un ispettore di studio e, ultimo ma non per importanza, l’iconico Topo Gigio. Tra i personaggi più amati dai bambini di ogni epoca e generazione, il piccolo roditore sarà compagno fidato di Foer e, col suo fare disincantato e ingenuo, avrà modo di prendere posizione su tematiche di un certo peso.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale due del digitale terrestre e 102 di Sky, Drusilla e l’almanacco del giorno dopo è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.