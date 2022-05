La querelle Druet-Cattelan applicata alla musica

Cattelan finisce a processo. No, non il Cattelan che ha da poco condiviso con Mika e la Pausini dell’Eurovision, lì il processo andrebbe forse fatto in piazza, come ai tempi del PalaLido e De Gregori. Parlo di Maurizio Cattelan, portato a processo per faccende concernenti l’arte, la sua arte. Tremate, tremate, gli artigiani sono tornati. Volessimo fare un incipit a effetto potremmo partire da qui. Parafrasando il noto inciso che parlava di streghe, anche se stavolta di stregonesco c’è ben poco. Semmai qualcosa a metà strada tra gli spettacoli d’arte varia e, più che altro, i Medichine Show del vecchio West, li guardi e non capisci mai dove finisce la verità e inizia la finzione, o più che altro, ti sfugge cosa sia da prendere sul serio e cosa no.

Le rivendicazioni dell’artigiano Druet al genio Cattelan

Andiamo con ordine. Daniel Druet, artigiano o forse artista, scultore che per anni, anzi, da anni lavora per Maurizio Cattelan, è andato a bussare cassa. Non solo economicamente, evidentemente è già stato pagato direttamente dall’artista più rinomato della ditta, Cattelan appunto, ma anche moralmente. In sostanza, stanco di vedere sempre Cattelan farsi bello con quelle opere che, a ben vedere, questa la sua tesi, erano farina del suo sacco, ha deciso di chiedere cinque milioni di dollari di danni all’artista veneto divenuto da tempo milanese, al gallerista Emmanuel Perrotin e a La Monnaie de Paris, dove si è tenuta la mostra Not Afraid of Love. Della serie, un’opera d’arte è qualcosa di tattile, fisicamente visibile, non certo il concetto che ci sta dietro. Nello specifico, quindi, le opere di Cattelan sarebbero le figure in cera modellate da Druet, non l’idea che le ha partorite. Sue, infatti, sarebbero Him, la famosa opera che vede Hitler bambino in ginocchio, così come La nona ora, quello che mostra Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite, e la rappresentazione lo stesso Cattelan che esce da una voragine in terra, opera senza titolo del 2001. Tutte opere per le quali è stato pagato poco più di 30 mila euro l’una, e nell’esposizione delle quali, questa l’accusa mossa da Druet, il suo nome è sempre rimasto sottotraccia. Considerando che Him, prendiamo quella come esempio, ha fruttato a Cattelan e al suo gallerista 17 milioni di euro, ovvio che ce ne sia per provare a alzare la voce. Questo a meno che i patti non fossero altri. E non tenendo conto di un aspetto che, ça va sans dire, sarà ciò di cui mi andrò a occupare ora. Druet sostiene che la realizzazione delle opere in questione sia davvero in buona parte farina del suo sacco, nel senso che l’artista avrebbe inviato poche righe di spiegazione, lasciando massima libertà allo scultore di realizzare la sua intuizione. Senza per altro mai intervenire durante le lavorazioni, semplicemente lanciando un input, spesso neanche troppo argomentato. Certo, fai una statua con un corpo inginocchiato di bambino col viso di Hitler, oppure, fai una statua col Papa colpito e atterrato da un meteorite è già una spiegazione abbastanza esplicativa, ma evidentemente non per Druet, o non più per Druet. L’opera CouCou, che fa vedere Cattelan che spunta da un uovo come un pulcino è sì tutta farina del sacco di Druet, sua originale forma di protesta per i soldi e le firme in calce alle opere negate negli anni.

È l’idea a essere opera?

Resta quindi da capire quale in effetti sia l’opera d’arte in questione. È cioè più rilevante l’idea o la sua realizzazione? Stiamo parlando di arte contemporanea, non fatemi star qui a citare Duchamp e il suo orinatoio o la merda in scatola di Manzoni, ovviamente, e molti dei più grandi artisti contemporanei neanche fanno opere che poi rimangono, penso a Marina Abramivic, per dire, o Damine Hirsch e il suo squalo in formaldeide, ma il discorso potrebbe andare indietro nel tempo, a quando cioè l’arte era più canonica, e i grandi nomi si avvalevano del lavoro dei loro allievi, delle maestranze. Se vi è capitato di visitare un museo o una pinacoteca sarete magari trasaliti leggendo generici “della scuola del…” senza neanche un nome o un cognome, ma così girava il mondo allora e, a meno che il tribunale di Parigi non dia ragione all’80enne scultore Druet, così gira ancora. Del resto, questa la tesi dell’avvocato di Cattelan, una qualsiasi delle sue opere non sarebbe mai nata senza l’idea dell’artista veneto, senza la sua intuizione geniale, non ci avesse lavorato Druet, semplicemente, Cattelan si sarebbe rivolto a qualcun altro, perché è l’idea a essere l’opera, non certo la sua meccanica realizzazione, l’ultima opera, You, che vede un suo alter ego impiccato, per dire, lo dimostra praticamente.

Nella musica, che ruolo hanno produttori, arrangiatori e fonici?

Fermiamoci un momento. Proviamo a spostare il discorso in campo musicale. Per fare una canzone ci sono tutta una serie di figure che devono entrare in campo. Chi scrive la canzone, innanzitutto. Poi chi la interpreta, che a volte coincide con chi la scrive, o coincide parzialmente con chi la scrive, ultimamente assistiamo sempre più spesso a canzoni che portano la firma di cinque, sei, sette e anche più autori, veri e propri puzzle. Se chi interpreta interpreta e basta, spesso, lo si mette tra i firmatari della canzone, come obolo. Vuoi far uscire la tua canzone cantata da Tizio o Caio, piega il coppino e lascia qualcosa alla cassa. Chi la arrangia, cui a volte si lascia qualche punticino come autore. Chi la produce, che sarebbe chi finalizza l’arrangiamento facendolo diventare una canzone vera e propria, incisa. Per inciderla, ovviamente, a meno che non si tratti di musica elettronica o magari di rap o trap, dovrebbero anche servire i musicisti, quindi i fonici, gli ingegneri del suono, i mixatori. La canzone finita, quella che ascoltate in rete, ormai, o anche su supporto fisico, è il frutto del lavoro di tutta questa gente. A volte, raramente, tutta questa gente è molto meno di quel che vi ho raccontato, chi scrive poi si arrangia la canzone, suona, produce e interpreta tutto da solo, o con pochi altri interventi esterni. Altre volte, invece, è una sorta di festa di piazza, avanti che c’è posto.

Una giungla di ispirazioni, cover e plagi

Traslando, quindi, la domanda che si potrebbe arrivare a porsi è: la canzone per come la sentiamo è dell’artista che ce la presenta o di tutte quelle figure? O almeno, di quelle più rilevanti, come gli autori o il produttore? Alcune canzoni, è noto, poi hanno vita lunga, passano per altre voci, che a volte le riportano letteralmente in vita, pensiamo a Se telefonando fatta da Nek, nella versione electropop di Luca Chiaravalli, o Almeno tu nell’universo nella versione minimal di Elisa, distantissima per interpretazione da quella di Mia Martini. Ci potrebbe però essere un’ulteriore complicazione, praticamente insuperabile anche al vaglio di un sofista, come metterla cioè nei confronti di quegli artisti, e anche quegli autori, che con una determinata canzone non hanno nulla a che vedere direttamente, ma che in qualche modo ne sono artefici almeno morali a tutti gli effetti? Per dire, sarebbe mai esistito The Weeknd senza Michael Jackson? O Emma senza Loredana Bertè? Sarebbe mai esistita una qualsiasi canzone dei Maneskin senza tutto quello che è successo nel mondo del rock negli ultimi 50 anni? O quella di buona parte degli artisti indie senza l’opera di Rino Gaetano e De Gregori? Chiaro, ci stiamo tenendo sul generico perché non ci va di finire impigliati in quelle polemicucce tutte social in cui i fan di Celentano arrivano a protestare perché è stato scritto che Io non so parlar d’amore è uguale a La sedia di Lillà di Alberto Fortis, o quelli di Tiziano Ferro vanno di stalking solo perché si è fatto notare, come molti, per altro, le troppe somiglianze tra una serie di hit del cantante di Latina e quelle scritte da popstar internazionali quali R.Kelly, per non andare oltre e citare i plagi di intenzione, senti il primo Ligabue e pensi al Boss, senti Ultimo e pensi al primo Venditti cantato con la voce di Tiziano Ferro, senti Elodie… beh, no, se senti Elodie l’ultimo dei tuoi problemi sarà scoprire chi ha plagiato, lì il problema sei proprio tu, fidati.

Siamo tutti un po’ come Erminia di Vacanze intelligenti

Comunque, a questo punto si dovrebbe star qui a tirare i fili del discorso e giungere a una qualche morale, o quantomeno chiarire in maniera inoppugnabile il pensiero dello scrivente a riguardo, e scusate se lo scrivente per qualche riga ha parlato di sé in terza persona, manco fosse Maria Grazia Cucinotta. In realtà non esiste una idea definitiva a riguardo, se non che, per quanto l’arte contemporanea ci faccia spesso sentire tutti alla stregua della Erminia che accompagnava Alberto Sordi in Vacanze intelligenti, è chiaro che l’idea nell’arte sia tutto, assai più della sua realizzazione, al punto che spesso certe idee sono talmente geniali da non necessitare neanche di vedere la luce, brillano lì, dentro la testa di qualche artista squattrinato che non avrà mai modo di realizzarle o, vedi come gira il mondo, di farle realizzare a qualcuno più bravo con le mani di lui, ma assolutamente meno intuitivo.