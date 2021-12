(Pa)droni del Natale

Hanno abbattuto i costi di produzione video, ma non solo. I droni hanno rivoluzionato il modo di guardare il mondo, offrendo una prospettiva che, con i vecchi mezzi di registrazione delle immagini, sembrava un vero miraggio. Rapidi, leggeri e facili da manovrare dopo un breve corso, rappresentano una vera elite dei veicoli telecomandati. Sul web ce ne sono di ogni tipo, da quelli amatoriali più economici a quelli professionali con optional di lusso. Wired ha selezionato i migliori che si possono trovare sul mercato, ottimi regali di Natale per gli appassionati o gli amanti delle riprese aeree. Ecco prezzi e caratteristiche di quelli acquistabili in Italia.

Droni, prezzi e caratteristiche dei 5 migliori sul mercato

1. DJI Air 2S, i droni adatti a ogni necessità

Perfetto equilibrio fra dimensioni, peso, qualità dell’immagine, opzioni e prezzo. Per Wired, è questo il motivo principale che posiziona il DJI Air 2 il vetta a ogni classifica. Sebbene non vanti la miglior fotocamera sulla piazza, grazie all’aggiunta di filtri a densità neutra se la cava bene in ogni circostanza. Eccezionale il sensore da un pollice e 20 megapixel in grado di girare riprese in 5,4K a 30 fps o in 4K a 60 fps. Trasmette fino a 12 chilometri di distanza e, grazie all’Advanced Assisted Flight System, è in grado di evitare gli ostacoli negli scenari più complessi anche ad alta velocità. Pesa solamente mezzo chilo, ma è abbastanza potente da volare con venti leggeri e può restare in volo per circa mezz’ora. Il prezzo è di 999 euro.

2. DJI Mini 2, il migliore a prezzo contenuto

Come ricorda Wired, il DJI Air 2 presenta un’ottima tecnologia ma per molti potrebbe risultare costoso. DJI offre però anche una versione più economica, il Mini 2, che rappresenta il miglior dispositivo a basso prezzo disponibile sul mercato. È il device perfetto per i principianti, dato che è divertente da usare, registra video in qualità 4K a 30 fps che trasmette fino a 10 chilometri di distanza ed è più piccolo di molti smartphone moderni. Pesa infatti solo 249 grammi, tanto da risultare facile da trasportare in qualunque situazione. Rovescio della medaglia, non può volare con venti leggeri e non possiede il sistema di prevenzione delle collisioni. La batteria da 2250 mAh garantisce un’autonomia di 30 minuti. Il prezzo è di 579,99 euro.

3. DJI Mavic 3, il lusso dei top di gamma

Se il prezzo invece non dovesse rappresentare un problema, allora la miglior scelta non può che ricadere sul DJI Mavic 3, il vero top di gamma dell’azienda. La fotocamera realizza video in Ultra HD grazie a un nuovo sensore 4/3 a 20 megapixel. Inoltre riesce a trasmettere fino a 15 chilometri di distanza e registra immagini eccellenti anche a 45 miglia orarie (poco più di 72 km/h). Vanta anche un rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, consentendo dunque un volo tranquillo anche in ambienti all’apparenza ostili. La batteria è decisamente maggiorata rispetto agli altri due dispositivi sopracitati, dato che garantisce un’autonomia di circa 45 minuti. È molto costoso, dato che è disponibile online al prezzo di 2199 euro. Per gli amanti del lusso, ne esiste anche una versione Cine Premium da 4839 euro con supporto ad Apple ProRes e 1 Tb di spazio di archiviazione.

4. Parrot Anafi Extended Drone, qualità video in stile Hitchcock

Grazie alla telecamera con inclinazione a 180 gradi, il Parrot Anafi è in grado di catturare immagini che anche i più costosi DJI non sono in grado di registrare. Vanta una modalità “Jolly” che, come azzarda Wired, vi farà sentire come Hitchcock grazie anche a un ottimo zoom integrato. Tanti però i contro, tali da non giustificare pienamente gli 899 euro necessari per comprarlo. Il filmato non è infatti nitido e chiaro, inoltre il drone è particolarmente lento a volare. Minore anche l’autonomia della batteria, che consente un volo di soli 25 minuti prima di dover richiamare il veicolo a terra. Eccezionale però l’impatto acustico, tale da inserirlo fra i droni più silenziosi sul mercato.

5. Syma X20 Pocket Drone, il drone giocattolo per i principianti

Tutti i droni finora citati hanno un costo davvero importante per dormire sonni tranquilli ogni volta che li si lancia in volo. Come riporta Wired, però, la soluzione per gli appassionati che vogliono semplicemente un dispositivo per divertirsi durante le giornate soleggiate arriva da Syma. L’X20 Pocket Drone è uno dei droni giocattolo più venduti, dato che vanta innumerevoli configurazioni. Può essere controllato fino a 20 metri di distanza e gode di una batteria capace di garantire un breve volo di 5 minuti prima di rimetterlo sotto carica (occorrono circa 40 minuti per un recharge completo). È divertente da guidare, ma occorre cautela se lo si utilizza in casa, dato che un eventuale scontro potrebbe causare danni all’uomo. Il prezzo è di soli 53,99 euro.