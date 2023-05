I droni sul Cremlino tra sabotatori anti-Putin e propaganda ucraina

Per Mosca si è trattato di un attacco terroristico pianificato dagli ucraini, da Kyiv si è detto invece che o sono stati presunti partigiani russi o è stata una messa in scena del Cremlino, cioè un’operazione sotto falsa bandiera, per poi scatenare ritorsioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato comunque che l’Ucraina non c’entra. L’ex capo di Stato russo e vice al Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev lo vorrebbe però fare fuori e radere al suolo la Bankova. Vladimir Putin non sì è ancora espresso, ma molto probabilmente non è stato lui a inventarsi due droni sopra le cupole del Cremlino che hanno mostrato quanto in realtà possa essere facile arrivare sui cieli accanto alla Piazza rossa, dove il tedesco Mathias Rust era già atterrato nel 1987 con un Cessna sfuggito a ogni controllo sovietico.

Gli Usa avevano appena bocciato degli attacchi pianificati…

La vicenda ha allarmato in ogni caso le Nazioni Unite, che hanno invitato le parti a fare di tutto per non mettere benzina sul fuoco ed evitare un’ulteriore escalation. Gli alleati di Kyiv si sono dimostrati cauti sull’accaduto e gli Stati Uniti non si sono sbilanciati nel suffragare l’una o l’altra ipotesi, confermando che alla Casa Bianca non c’è ancora chiarezza su quello sia successo davvero sopra il cielo di Mosca, almeno a livello ufficiale. Certo però che l’episodio è capitato proprio dopo che una decina di giorni fa il Washington Post aveva svelato che gli Usa avevano bloccato, essendone venuti a conoscenza e sconsigliandoli, gli attacchi progettati dal servizio militare ucraino sul territorio russo a febbraio, nell’anniversario del primo anno di guerra: e nel mirino c’erano proprio la capitale russa e la base navale di Novorossijsk, sul Mar Nero.

В сети появилось видео ночной атаки украинских дронов на Кремль. Подлинность видео пока никак не подтверждена На кадрах, предположительно, уничтожение украинского беспилотника над куполом Сенатского дворца pic.twitter.com/OpMknbmiDe — Газета.Ru (@GazetaRu) May 3, 2023

Negli ultimi mesi le regioni russe sono state spesso nel mirino

La pista più accreditata è quella insomma che porta a Kyiv, da cui i droni non sono certo partiti, ma lo zampino ucraino è il più verosimile, in collaborazione con quelli che vengono definiti sabotatori, in sostanza cellule operative di intelligence o da questa manovrate, sul territorio russo. Ancora ieri Zelensky ha ripetuto che l’Ucraina non colpisce direttamente la Russia, ma numerosi sono stati gli attacchi negli scorsi mesi proprio nelle regioni russe di Brjansk, Belgorod e Krasnodar, l’ultimo con droni che hanno preso di mira vie di comunicazione e altre infrastrutture strategiche. Senza contare ovviamente la Crimea, ormai bersaglio standard.

Missile in Polonia, Dugina, Tatarsky, ponte di Kerch: l’ambiguità ucraina

La tattica della negazione è d’altra parte la prima regola nella guerra della disinformazione, su ogni lato, e Zelensky è ormai diventato un maestro, nella sua massima forma quando per un giorno intero nel novembre del 2022 ha negato che il missile finito in Polonia fosse ucraino, accusando la Russia e smentendo il presidente statunitense Joe Biden che aveva quasi immediatamente fatto sapere al resto del mondo che nell’incidente Mosca non c’entrava. Ma anche prima, con l’assassinio di Daria Dugina ad agosto, ha usato lo stesso schema, venendo smascherato da Washington, che ha rivelato come l’operazione fosse stata opera dei servizi militari ucraini facenti capo a Kyrylo Budanov. Il suo nome è quello che ricorre sempre quando si tratta di episodi sospetti, da quello analogo del blogger di guerra Vladlen Tatarsky ucciso con un pacco bomba a San Pietroburgo, fino al danneggiamento del ponte di Kerch.

Lanciare il sasso e nascondere la mano: come per la centrale di Zaporizhzhia

La tecnica di lanciare il sasso e nascondere la mano è quella preferita da Kyiv anche per tutto quello che accade alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sulla riva sinistra del fiume Dnipro e occupata dalle forze di Mosca dall’inizio della guerra, con gli ucraini che dall’altra sponda hanno sempre accusato Mosca di rischiare il disastro, bombardando in sostanza se stessi. Da quando i team dell’Aiea, l’agenzia internazionale per l’energia atomica, si danno il cambio costante nella sorveglianza in loco, anche le accuse di bombe russe sull’impianto si sono rarefatte.

Le parole di Zelensky e del suo propagandista vanno prese con le pinze

Chiaro: la propaganda russa non è da meno, ma l’Occidente ne è esposto solo in minima parte, visto che è riservata a uso interno, mentre quella di Kyiv corre volontariamente o meno sui mainstream media tra l’Europa e gli Usa. Può anche essere che i droni sul Cremlino li abbiano mandati i servizi russi, sabotatori anti-putiniani o un paio di ragazzini che volevano fare uno scherzo, ma le parole di Zelensky e del suo propagandista favorito, l’advisor Mikhail Podolyak, e quelle più rare di Budanov, sono sempre da mettere sulla bilancia.