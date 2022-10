Droga, sequestrati 730 kg di cocaina nel porto di Trieste

Un’operazione antidroga effettuata a Trieste si è conclusa con un successo. Infatti, sono stati scoperti e sequestrati 730 kg di cocaina, la sostanza era stata nascosta nel porto della città precisamente dentro un container contenente alcuni sacchetti del caffè. Grazie al controllo fatto tramite i cani antidroga le forze dell’ordine hanno scovato la cocaina e sono riusciti a fermare il carico di droga. Il carico proveniva dal Sud America ma le autorità non sanno dove fosse diretto.

La scoperta della droga nel porto di Trieste

Operazione di Maxisequestro di droga nel porto di Trieste. La Guardia di finanza e l’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli hanno intercettato e sequestrato un carico contenente 730 chilogrammi di cocaina, per un valore stimato sul mercato di 20 milioni di euro. La sostanza, molto probabilmente proveniente dal Sudamerica, era nascosta in un container presente nel porto, in sacchi contenenti chicchi di caffè.

Le forze dell’ordine hanno capito che il carico era sospetto quando a segnalare la presenza della cocaina sono stati i cani antidroga. Subito quindi, il container è stato bloccato per ulteriori controlli. Il sequestro di 730 kg di droga è uno dei più grandi sequestri mai fatti nel porto di Trieste.

Continuano le indagini per scoprire la destinazione del carico

Inoltre ci sono ancora in corso analisi per comprendere la destinazione della cocaina perché attualmente la destinazione finale è ancora sconosciuto. Il carico di droga è stato sequestrato nei giorni scorsi ma solo ora è stata diffusa la notizia. La cosa che ha stupito gli inquirenti è che la cocaina era abilmente mescolata ai grani di caffè crudo, i carabinieri hanno dedotto che questa pratica servisse probabilmente per confondere l’olfatto dei cani in caso di controlli specifici al container.

La quantità di cocaina, contenuta nei sacchetti di caffè, è tale da soddisfare una vasta area di «mercato» per un medio periodo di tempo.