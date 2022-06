Driven – Il caso DeLorean stasera su Rai3: trama, cast e storia vera del film

Un’auto divenuta presto un’icona e il suo eccentrico e visionario fondatore. Tutto questo è Driven – Il caso DeLorean, film biografico del 2018 di Nick Hamm in onda stasera 17 giugno alle 21,20 su Rai3. La trama racconta la storia vera di John DeLorean, imprenditore che nel 1975 fondò l’omonima casa automobilistica prima di finire al centro di un caso di narcotraffico. Nel cast Lee Pace nei panni del magnate oltre a Jason Sudeikis, Corey Stoll e Michael Cudlitz. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Driven – Il caso DeLorean, trama e cast del film stasera 17 giugno 2022 su Rai3

La trama del film inizia con Jim Hoffman (Jason Sudeikis), ex pilota di aerei, incastrato dall’FBI per aver aiutato i boss della malavita a trafficare droga. La Federal Bureau Investigation ha per lui piani diversi dalla prigione, pertanto gli propone un accordo. Lo assolda infatti come informatore, creando per lui e per la sua famiglia una nuova vita in uno dei quartieri più ricchi di San Diego. È qui che si imbatte in John DeLorean (Lee Pace), facoltoso imprenditore di Detroit che intende rilasciare una nuova automobile. Si tratta della DMC-12, l’auto che sarebbe poi divenuta celebre grazie al film Ritorno al Futuro di Zemeckis.

John e Jim stringono facilmente un solido rapporto, tanto che il magnate decide persino di introdurre l’amico nei suoi affari. Solo a questo punto Hoffman si rende conto dei veri piani dell’FBI, intenta a condurre indagini proprio su DeLorean. L’agente Benedict J. Tisa (Corey Stoll) è infatti convinto che il ricco imprenditore sia coinvolto nel traffico di cocaina assieme all’inafferrabile Morgan Hetrick (Michael Cudlitz) che l’FBI non riesce a catturare da anni. Il compito di Jim è stato chiaro fin dall’inizio: avvicinarsi e carpire, a sua insaputa, quante più informazioni possibile su DeLorean, che molto presto dovrà vedere il suo sogno andare in fumo.

La vera storia del magnate protagonista del film stasera 17 giugno su Rai3

Sebbene il protagonista del film di Hamm sia Hoffman, vero fulcro della storia è John DeLorean, nei cui panni recita Lee Pace. Nato a Detroit, nel Michigan, il 6 gennaio 1925 da padre romeno, DeLorean svolse un master alla Chrysler prima di passare in Packard e contribuire alla creazione della prima scatola di trasmissione in alluminio, la Ultramatic. Approdò poi in General Motors e rilanciò il marchio Pontiac con la progettazione della GTO e della Firebird, modelli che ancora oggi valgono una fortuna. Quadruplicò in pochi anni i profitti di Chevrolet e, nel 1975, decise di fondare una sua casa, la DeLorean Motor Company (DMC).

L’anno successivo, presentò il primo e unico modello dell’azienda, la DMC-12 disegnata da Giugiaro e nota per il film Ritorno al futuro. Si distinse presto per la carrozzeria in acciaio inox priva di vernice e per le portiere ad ali di gabbiano. L’obiettivo di DeLorean era creare una supercar che non costasse molto e fosse così disponibile per un’ampia fascia di pubblico. Complici ritardi di produzione e guai di progettazione, l’auto si rivelò un fiasco e ne furono venduti solo 6 mila esemplari, meno della metà di quanto ipotizzato. A pochi passi dalla bancarotta, John DeLorean finì al centro di un’indagine dell’FBI per contrabbando di cocaina. Ad incastrarlo, un filmato che lo vide contrattare 100 chilogrammi di droga per un valore di 20 milioni di dollari. Nonostante riuscì, grazie all’abilità del suo avvocato, ad ottenere l’assoluzione al processo, non riuscì mai più a rientrare nel mercato dell’automotive.