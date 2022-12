Dresda, finita la presa degli ostaggi in un centro commerciale

Terminata la presa di ostaggi nel centro commerciale Altmarkt-Galerie di Dresda, dove un uomo armato si era barricato nella mattinata, dopo aver fatto irruzione sparando con un’arma da fuoco. Prima di compiere l’attacco, l’autore avrebbe ucciso la madre. L’uomo arrestato è rimasto ferito, ma i suoi ostaggi (un dipendente del centro commerciale e un bambino) sono illesi. L’operazione si è conclusa attorno alle 12:30.

La madre 70enne dell’autore dell’attacco è stata trovata morta in Finsterwalder Straße, nel sobborgo di Prohlis: i due reati, rende noto la polizia, sono collegati. L’uomo, che a 40 anni e problemi mentali, con ogni probabilità ha prima ucciso la madre, per poi fare irruzione nel centro commerciale.

In Dresden,ein bewaffneter Mann(40) stürmte am Samstagmorgen zunächst einen Radiosender,feuerte mit einer Pistole im Studio um sich. Im Abschluss stürmte er in die Altmarktgalerie und versteckte sich in einer DM-Drogerie! pic.twitter.com/zgbdMyxMQl

