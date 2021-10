Quindici minuti di Celebrità

Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige e Snoop Dogg. Questo l’incredibile cast di artisti che animerà il 56esimo Superbowl nel 2022. L’halftime show, celebre intermezzo musicale fra i due tempi della partita di football più seguita al mondo, si snoderà a tempo di rap. A riportare la notizia è il The Hollywood Reporter che ha confermato che il match si disputerà al SoFi Stadium di Los Angeles il prossimo 13 febbraio. Le superstar della musica, per la prima volta assieme sul palco, daranno vita a un team che può vantare 43 Grammy e 19 album al numero 1 di Billboard, per 12 minuti di show che già promettono spettacolo. «Sarà una delle più grandi emozioni della mia carriera», ha affermato Dr. Dre in un comunicato ufficiale. «Sono grato a tutti per avermi dato un’opportunità unica».

Il ritorno del Superbowl a Los Angeles

Un grande evento per Los Angeles che torna a ospitare il Superbowl a 30 anni di distanza dall’ultima volta e lo farà nel nuovo stadio SoFi di Inglewood, la casa dei LA Rams e dei Chargers da 5 miliardi di dollari. Sul palco tre leggende della musica rap nate proprio nella contea della West Coast, con Dr. Dre e Lamar che hanno mosso i primi passi a Compton e Snoop Dogg uscito dalle strade di Long Beach. A loro, ha sottolineato Pepsi (main sponsor dell’evento) si aggiungeranno «il genio lirico di Eminem e l’intramontabile regalità di Mary J. Blidge».

Negli anni, l’halftime show ha potuto vantare le performance dei più grandi artisti della storia musicale americana e internazionale, da Michael Jackson a Jennifer Lopez. Un live che negli anni è stato accompagnato da polemiche e anche da incidenti hot: citofonare Janet Jackson. Ecco le 10 esibizioni più memorabili in ordine cronologico.

SuperBowl, le 10 esibizioni più belle della storia dell’halftime show

1. Michael Jackson (1993)

Basterebbe il suo nome per rendere memorabile qualsiasi evento dal vivo. Michael Jackson si è esibito nel 1993 in quella che rimane purtroppo l’ultima grande esibizione live in televisione. Di nuovo sulla cresta dell’onda con l’uscita del suo album Dangerous, il re del pop è rimasto immobile sul palco per 90 secondi prima di iniziare a cantare Billie Jean e Black or White. In chiusura Heal the World per un mini-concerto passato alla storia.

2. Aerosmith, Britney Spears, NSYNC, Nelly & Mary J. Blige (2001)

Rock, pop e rap. Nel 2001, sul palco del Raymond James Stadium di Tampa in Florida si sono esibiti gli Aerosmith, Britney Spears, gli NSYNC, Nelly e Mary J. Blidge (che tornerà anche nel 2022). Su tutti spiccava la celebre Walk This Way che la rock band di Steven Tyler ha intonato assieme agli altri artisti come pezzo di chiusura.

3. U2 (2002)

Gli U2, l’omaggio all’11 settembre e un coinvolgimento emotivo senza precedenti. Per l’halftime show del 2002, giunto a pochi mesi di distanza dalla tragedia delle Torri Gemelle, Bono e The Edge hanno coinvolto l’intero pubblico con Beautiful Day mentre i nomi delle oltre 2000 vittime scorrevano sullo schermo. Alla fine dello show, Bono ha aperto la giacca mostrando la bandiera americana.

4. Paul McCartney (2005)

Il meglio di Paul McCartney in 15 minuti: Drive My Car, Get Back, Hey Jude e Live and Let Die. Nel 2005 l’halftime show fu tutto per l’ex Beatles.

5. The Rolling Stones (2006)

I Rolling Stones nel 2006 hanno intonato tre canzoni, Start Me Up, Rough Justice e Satisfaction. «Avremmo potuto suonare questa canzone nel primo Superbowl», ha scherzato Mick Jagger riferendosi proprio a Satisfaction del 1965. Oggi rimane uno dei migliori live per ammirare ancora il talento di Charlie Watts, recentemente scomparso.

6. Black Eyed Peas (2011)

Il 45esimo halftime show ha visto protagonisti i Black Eyed Peas: Will.I.Am, Taboo e apl.de.ap, e Fergie. Un perfetto mix di pop, musica elettronica e arrangiamenti dance capace di creare un evento rimasto a lungo nella memoria dei fan. Basta l’intro, con i quattro artisti che scendono dal cielo e iniziano a cantare I gotta feeling, per rendere l’idea.

7. Madonna (2012)

Metti insieme una regina della musica come Madonna e un’icona sexy del rap come Nicky Minaj. Il risultato di questo cocktail esplosivo ha dato vita all’halftime show del 2012. Da Vogue a Like A Prayer, passando per Give me all your lovin’ e Open Your Heart, Madonna ha ripercorso i suoi grandi successi con il contributo live di LMFAO e CeeLo Green.

8. Katy Perry (2015)

Cavalcare un grande leone meccanico e percorrere interamente il prato di uno stadio da football. Katy Perry nel 2015 ha dato veramente spettacolo. L’evento della star di Roar e Never Really Over detiene attualmente il record per il maggior numero di telespettatori, dato che tenne 118,5 milioni di persone incollate allo schermo. Assieme a lei suonarono anche Lenny Kravitz e la rapper Missy Elliott.

9. Lady Gaga (2017)

Lady Gaga ha animato Il Pepsi halftime show del 2017. Lo spettacolo è cominciato con la popstar che ha intonato God Bless America in piedi sul tetto dell’NRG Stadium di Houston, prima di scendere con una lunga fune e imbracature da scalatrice. Una volta atterrata ha proposto un medley dei suoi più grandi successi, da Born This Way a Poker Face, passando per Just Dance ed Edge of Glory.

10. Jennifer Lopez e Shakira (2020)

Uno degli show più adrenalinici e scatenati degli ultimi anni. L’halftime show del 2020 con Jennifer Lopez e Shakira rappresenta un mix perfetto di suoni latini e pop americano. Da Jenny from the block di JLo a Waka Waka dell’artista colombiana, 15 minuti di spettacolo vero. L’ultimo live mondiale prima dell’avvento del Covid ha lasciato il segno. E ora il Superbowl è pronto il prossimo anno ad accogliere altre cinque leggende della musica.