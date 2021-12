Da Dagospia

Nell’incontro del 23 dicembre a Palazzo Chigi con Matteo Salvini, Draghi ha messo il ditone nella piaga. In soldoni, Nonno Mario ha fatto presente che il suo governo è scaturito da un’emergenza (pandemia e gestione del Pnrr), formato quindi da un’alleanza «anomala», che va da Forza Italia ai 5Stelle, da Italia Viva a LeU, passando per il Pd e la Lega, dal diavolo all’acqua santa, che può avere una durata di sei mesi, magari un anno. (E Draghi ha occupato la prima poltrona di Palazzo Chigi, appunto, lo scorso febbraio). Dopodiché, ha continuato il premier, per continuare il viaggio fino alle elezioni politiche del marzo 2023, all’Italia non basta più un governo d’emergenza ma ha bisogno di un esecutivo con un programma ben definito, inchiavardato su almeno cinque punti importanti.

Senza un accordo tra i partiti entro gennaio, il governo Draghi non andrà avanti

E tale accordo di programma tra i partiti, caro Salvini, deve avvenire entro gennaio, prima del voto per il nuovo capo dello Stato. Altrimenti, ha concluso glaciale Draghi, se non c’è un impegno collettivo dei partiti dell’alleanza per sostenere un programma ben definito, sono dell’idea di non restare alla guida del governo. Punto. Un’istanza, quella di Mariopio, del tutto legittima visto che negli ultimi cinque mesi gli scazzi tra i partiti in Consiglio dei Ministri sono stati continui, logorando nervi e pazienza dell’ex governatore della Bce. L’ultimo esempio, la Legge di Bilancio, è stata approvata oggi dal Parlamento dopo innumerevoli contrasti, a un giorno dalla scadenza, col voto di fiducia.

I mercati internazionali si chiedono cosa ne sarà dell’Italia in caso di addio di Draghi

A questo punto, ha concluso Draghi, io potrei restare fino al 2023 e magari anche oltre, ma solo con un accordo su un programma di governo ratificato da tale anomala maggioranza. Prendere o lasciare. Ora la patata bollentissima passa nel piatto dei partiti. Intanto, a colpi di spread, i mercati internazionali, a partire da Jp Morgan, la più grande banca del mondo, si stanno ponendo la domanda delle cento pistole: che ne sarà dell’Italia se Draghi non sarà più premier? Ah, saperlo.