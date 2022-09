Draghi premiato come statista dell’anno: «Niente ambiguità su autocrazie»

Il premier Mario Draghi ha ricevuto il premio come statista dell’anno alla 57esima edizione dell’Annual Awards Dinner della Appeal of Conscience Foundation. La sua ricetta, ha spiegato alla platea, è quella di non mostrare alcuna ambiguità perché le autocrazie «prosperano davanti alle esitazioni».

Draghi premiato come statista dell’anno

Davanti al rischio di una nuova Guerra Fredda e di una nuova polarizzazione innescata dalla guerra tra Russia e Ucraina, ha spiegato il capo del governo italiano, è infatti il modo in cui si tratta con le autocrazie che «definirà la nostra capacità di plasmare il futuro». Di qui la necessità di franchezza, coerenza e impegno nonché chiarezza sui valori fondanti delle nostre società, fede nella democrazia e nello Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e solidarietà globale. Ideali, ha evidenziato l’ex presidente della BCE, che dovrebbero «guidare la nostra politica estera in modo chiaro e prevedibile».

L’importante, ha ribadito, è essere pronti a collaborare e dialogare anche con i governi autoritari ma senza compromettere i nostri valori fondamentali. Un concetto che vale, oggi, soprattutto nell’ambito della crisi ucraina in cui Stati Uniti, Unione Europea e tutto l’Occidente si sono mostrati fermi e uniti nel sostegno a Kiev.

Il ringraziamento di Biden

In un messaggio alla fondazione, il presidente americano Joe Biden ha ringraziato Draghi per la sua leadership e per la voce potente che ha avuto nella promozione dei diritti umani. L’ex segretario di Stato Henry Kissinger ha aggiunto che «il suo coraggio e la sua visione faranno sì che resterà con noi a lungo» mentre il premier faceva con la mano il gesto di frenare. Prima di lui, hanno ricevuto questo premio diversi capi di Stato e di governo tra cui Gorbachev, Angela Merkel e Shinzo Abe (lo scorso anno), che l’attuale vincitore ha ricordato in apertura del suo discorso.