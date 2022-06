Draghi tornerà al Meeting due anni dopo il discorso sul “debito buono”

Mario Draghi tornerà al Meeting di Rimini, ormai manca solo l’annuncio. Una fonte qualificata vicina a Comunione e Liberazione conferma a Tag43 che l’ospite d’onore della prossima edizione sarà il presidente del Consiglio, che parteciperà alla 43esima edizione della kermesse, in programma dal 20 al 25 agosto. Lo farà a due anni dalla sua ultima presenza, contraddistinta da un discorso che da molti fu interpretata come il manifesto della sua futura ascesa al governo del Paese.

“Debito buono” e “debito cattivo”: Draghi al Meeting 2020

Il ritorno di Draghi al Meeting, in cui molti degli attuali membri dell’esecutivo (da Giancarlo Giorgetti a Marta Cartabia) sono ospiti fissi, ha oggi più che mai un valore politico e simbolico. Due anni fa, davanti alla platea ciellina, Draghi fece il famoso distinguo tra il “debito buono“, utilizzato per fini produttivi, investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca, e il “debito cattivo” dei sussidi a pioggia, definendo il primo cruciale per uscire dalla crisi economica di matrice pandemica. Di più, Draghi parlò della necessità di un ritorno alla crescita economica, in una forma capace di rispettare l’ambiente e la persona, la sicurezza ai redditi e la sostenibilità di lungo periodo. Principi poi ribaditi dopo la chiamata al governo nel febbraio 2021.

Cosa c’è da aspettarsi dall’ intervento di Draghi al Meeting di quest’anno? Si prefigurerà inevitabilmente come la chiusura di un cerchio iniziato nel 2020. Il discorso di due estati fa fu un manifesto, quello di quest’anno sarà l’occasione per un primo bilancio. Fatto partire non senza fatica il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sdoganata la campagna vaccinale, il governo Draghi si è trovato di fronte una congiuntura decisamente complicata, e ora aggravata dalla guerra russo-ucraina: l’inflazione ai massimi da quattro decenni, i costi energetici soggetti al maggior rincaro dal 1973, la fiammata del rendimento dei Btp e dello spread, il boom della precarietà e la minaccia di una nuova recessione. Problematiche che sarebbero un vero e proprio contrappasso per il governo dei “Migliori”.

La congiuntura difficile dell’Italia di Draghi

Tutto questo accade mentre la Banca centrale europea archivia le ricette propugnate per anni dallo stesso Draghi e certifica, col rialzo dei tassi e la fine del quantitative easing, che il debito non è più buono o cattivo, ma è semplicemente debito e dunque un problema in quanto tale. Negazione del pragmatismo economico e della massima di John Maynard Keynes, «When facts change, I change my mind. What do you do sir?», citata da Draghi due anni fa. “Non dobbiamo rinnegare i nostri principii”. Ma ora Christine Lagarde, che al banchiere romano divenuto premier è succeduta all’Eurotower , sembra averlo fatto. Mettendo l’Italia, uno dei Pesi più indebitati al mondo, in una posizione assai difficile. Il Meeting sarà dunque un’occasione per capire cosa ha funzionato e cosa è andato storto. Ma soprattutto un manifesto per la volata finale del governo, quella che separerà l’esecutivo dalle elezioni politiche del 2023. Un manifesto magari propedeutico a un “Draghi-bis” che, nell’ottica di alcuni partiti (Pd e cespugli centristi), potrebbe continuare anche dopo il voto dell’anno prossimo.

Congedo dalla politica o occasione per delineare un Draghi bis

Mentre all’avvicinarsi dell’autunno la questione dei costi energetici, dell’inflazione e delle necessarie riforme contraltare del Pnrr si faranno sempre più urgenti, complice il dibattito sulla Finanziaria, per Draghi la tribuna pubblica del Meeting sarà anche un’occasione per testarsi come gestore di questioni politiche e di mediazione. Temi su cui la brillantezza dei primi mesi si è gradualmente trasformata in progressivo appannamento, specie dopo che il premier ha fallito la corsa per il Quirinale cui senza infingimenti ambiva. Draghi si dovrà ricordare la sua massima di due anni fa: «Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall’incertezza invece di esser noi a controllarla. Perderemmo la strada». Di fronte a una congiuntura allarmante, parole che devono restare in mente al presidente del Consiglio in questa fase assai delicata. E riflessioni che non possono non rappresentare il punto di partenza per il futuro dell’agenda di un Paese che rischia la seconda recessione in un biennio. Ciò che l’attuale premier, chiamato da Sergio Mattarella per porre le basi della ripartenza anche in virtù della portata politica delle dichiarazioni del Meeting del 2020, non si può permettere di subire.