L’annuncio di Draghi: in arrivo altri due rigassificatori

Al termine della due giorni del Consiglio europeo di Bruxelles, il premier Mario Draghi ha dichiarato che è stato tenuto il punto sulle misure già adottate dall’Italia, aggiungendo che «l’aiuto americano all’Europa» con il gas naturale liquefatto darà una spinta alla diversificazione, già ben avviata nel nostro Paese. Ma serviranno dei rigassificatori per poterne approfittare appieno, ha aggiunto: «La questione importante è vedere se noi disponiamo dei rigassificatori: noi oggi ne abbiamo in funzione tre, di cui uno molto grande. La disposizione che è stata data l’altro ieri a Cingolani e trasmessa alla Snam è di acquistare altri due rigassificatori, sono navi galleggianti e non sul terreno per i quali ci vorrebbe più tempo».

Che cosa è un rigassificatore

Un rigassificatore è un impianto che permette di riportare un fluido, che normalmente in natura si presenta sotto forma di gas, dallo stato fisico liquido a quello aeriforme. Gli impianti di rigassificazione possono essere realizzati a terra, in alto mare (su strutture offshore) o su particolari navi, come quelle citate da Draghi. I più noti impianti di questo tipo sono i rigassificatori GNL, utilizzati nel ciclo di trasporto del gas naturale, che viene liquefatto al punto di partenza.

Dove sono i tre rigassificatori italiani

Come detto da Draghi, l’Italia dispone attualmente di tre rigassificatori, sufficienti per accogliere circa 15 miliardi di metri cubi di gas. Il più grande, di tipo offshore, si trova nelle acque del Veneto al largo di Rovigo: ha una capacità da 8 miliardi di metri cubi l’anno, equivalente al 10 per cento del bisogno nazionale. Un altro impianto, situato nei pressi di Panigaglia e operativo dagli Anni Settanta, provincia di La Spezia, ha una capacità di 3,5 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Il terzo rigassificatore italiano si trova al largo di Piombino, provincia di Livorno, ed è galleggiante: in questo caso la capacità è di 3,75 miliardi di metri cubi. Nel corso del 2021, i tre rigassificatori non sono stati utilizzati al massimo delle potenzialità: hanno infatti trattato solo 9,8 miliardi di metri cubi importati da Algeria, Qatar e Stati Uniti, a fronte degli oltre 15 di capacità complessiva. «Ne abbiamo tre che vanno al 60 per cento della loro capacità di esercizio, e possono essere a breve portati a una efficienza superiore quindi produrre più gas», aveva dichiarato pochi giorni fa il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani.