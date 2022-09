Il discorso di Draghi all’Assemblea generale dell’Onu

Mario Draghi ha parlato nella notte italiana per la seconda e ultima volta da presidente del Consiglio italiano all’Assemblea generale delle Nazioni Unite facendo un appello a non dividersi davanti alle provocazioni di Vladimir Putin. La guerra della Russia all’Ucraina, ha ribadito, mina «i valori e gli ideali» della comunità internazionale che deve rimanere unita e ferma davanti all’arroganza di Mosca anche in caso si tenessero i referendum di annessione nel Donbass, consultazioni che «violano il diritto internazionale».

Draghi all’Onu: «Non possiamo dividerci tra Nord e Sud del mondo ma riscoprire il valore del multilateralismo»

In gioco c’è il futuro di tutti. «Le responsabilità del conflitto sono chiare e di una parte sola», ha ricordato Draghi, che due giorni fa è stato premiato a New York come statista dell’anno. «Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi problemi con urgenza, determinazione, efficacia. Non possiamo dividerci tra Nord e Sud del mondo. Dobbiamo agire insieme e riscoprire il valore del multilateralismo che si celebra in quest’Aula».

Draghi ha ribadito il ruolo dell’Italia nella Nato e a fianco di Kyiv

L’Italia, ha assicurato il premier, «anche nei prossimi anni continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli alleati della Nato» e a fianco di Kyiv. Ora che le forze ucraine hanno messo a segno «un vantaggio strategico importante», la ricerca della pace resta prioritaria. Insieme alle intese che, come quella sul grano, portino a una «demilitarizzazione» dell’area di Zaporizhia, per scongiurare una «catastrofe nucleare». L’avanzata di Kyiv, ha rivendicato Draghi, è stata possibile «anche grazie alla nostra assistenza militare». D’altronde una invasione «pianificata per mesi e su più fronti» non si può fermare «solo a parole». Ma va contrastata con il sostegno economico, umanitario e militare all’Ucraina e con le sanzioni che hanno avuto «un effetto dirompente sulla macchina bellica russa», fiaccando l’azione di Mosca, che «con un’economia più debole» farà più fatica a «reagire alle sconfitte che si accumulano sul campo di battaglia». Draghi ha anche sottolineato come le sanzioni stiano avendo effetti pesanti anche nei Paesi che si sono schierati contro Mosca. Per questo mantenere la «coesione sociale» diventa prioritario per i governi, come già accaduto nei mesi più bui della pandemia da Covid e all’ultimo G20 sulla lotta al cambiamento climatico.

La citazione del discorso di Gorbaciov del 1988 e l’appello all’Ue

Le crisi innescate dalla guerra, «alimentare, energetica, economica», richiedono di «riscoprire il valore del multilateralismo», ha insistito Draghi citando il discorso del 1988 di Mikhail Gorbaciov sulla necessità della cooperazione per affrontare i problemi globali. Altra priorità dettata dal premier italiano è la protezione dei cittadini. Per questo l’Unione europea deve «fare di più» e imporre quel tetto al prezzo del gas su cui ancora non si è arrivati a una intesa. L’Europa, è il messaggio che invia Draghi a Bruxelles in vista del Consiglio del 20 e del 21 ottobre, è chiamata a «sostenere gli Stati membri mentre questi sostengono Kyiv». Il presidente del Consiglio ha parlato anche di immigrazione ricordando come l’Italia sia « ben consapevole che si tratta di un fenomeno globale, e così va affrontato. Dobbiamo avere un approccio responsabile, umano, condiviso».