Clima, il monito di Draghi: emergenza di uguale entità al Covid

Urge un intervento a livello planetario che sia «immediato, rapido e su larga scala». Parola di Mario Draghi parlando delle azioni necessarie da mettere in campo per fronteggiare il cambiamento climatico. Il premier ha poi aggiunto: «È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un’emergenza di uguale entità». Il presidente del Consiglio ha reso queste dichiarazioni intervenendo in videoconferenza alla tavola rotonda sul clima (Climate Moments) che si svolge a New York. Si tratta del primo intervento di Draghi alla settimana di alto livello della 76ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Bisogna agire rapidamente

«L`Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite ci ha detto tre cose: che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala. E se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al di sotto di 1,5 gradi. Dall’altro lato, vediamo che ciò sta già avvenendo, perché osserviamo eventi meteorologici estremi che, nelle scorse settimane, sono stati un doloroso promemoria degli effetti dei cambiamenti climatici. Perciò, questo ci richiede anche un’azione immediata in materia di adattamento». È quanto ha aggiunto il Premier durante il suo intervento alla tavola rotonda.

Emergenza simile a quella della pandemia

«È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un’emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici», ha sottolineato il premier.

Finanziare la transizione è cruciale

«Finanziare la transizione è cruciale e dobbiamo rispettare la promessa di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli che le sole risorse pubbliche non possono sopportare l’intero costo della transizione. Mobilitare il settore privato è ugualmente cruciale. Le autorità pubbliche, attraverso investimenti mirati e politiche abilitanti, possono creare le condizioni per dare impulso agli investimenti privati» ha concluso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in videoconferenza alla tavola rotonda sul clima che si svolge a New York.