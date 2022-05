Draghi blocca il superbonus 110%: le ultime notizie

Il Premier Mario Draghi si è esplicitamente espresso contro il superbonus 110%, la misura varata durante il governo giallorosso per l’efficientamento energetico degli edifici: le sue parole hanno scatenato l’ira dei pentastellati che ne avevano fatto un provvedimento cardine.

Draghi blocca il superbonus 110%

Nel suo intervento di replica alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, il capo del governo ha infatti dichiarato che “il nostro governo fa del clima e della transizione i suoi pilastri più importanti ma non siamo d’accordo su tutto: sul bonus del 110% non lo siamo”. Ha quindi spiegato i motivi, citando il fatto che il costo degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni è più che triplicato perché il 110% di per sé toglie l’incentivo alla trattativa sul prezzo. Viene dunque alimentata una bolla che va oltre l’aumento dei costi delle materie prime e, in questo caso, pesa interamente sui bilanci dello Stato.

Le sue parole si aggiungono a quelle del ministro dell’Economia Daniele Franco che, menzionando gli illeciti per 4,4 miliardi e i sequestri per 2,3 miliardi di euro segnalati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, aveva affermato che “intorno al superbonus è stata organizzata la più grande truffa della storia della Repubblica”.

Draghi blocca il superbonus 110%: l’ira del M5S

Inevitabile il malcontento dei pentastellati di fronte alla posizione del premier, che i senatori della Commissione Industria, commercio e turismo hanno definito “irricevibile”. L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, tra i più attivi creatori e sostenitori della misura, ha evidenziato che l’opposizione al superbonus era già stata resa evidente “dai continui blocchi e dalle modifiche apportate nei mesi scorsi che di fatto hanno rischiato di renderlo inutilizzabile”.

Nel ribadire che il provvedimento è espressione della volontà parlamentare di tutte le forze politiche, ha aggiunto che “anche se il giudizio personale di Draghi è negativo, il premier non può boicottare una misura che peraltro in più occasioni ha ricevuto lodi dalla stessa Unione Europea”.