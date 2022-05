Draghi nomina un inviato speciale per la libertà religiosa, Calabrò e la passione per i cavalli, Boeri e Ostia Antica e le altre pillole di Tag43

Nessuno se ne era accorto, ma è stato nominato un inviato speciale dell’Italia per la libertà religiosa. La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) ha salutato con soddisfazione la scelta del governo di Mario Draghi, che è caduta sul consigliere diplomatico Andrea Benzo. Un passo avanti, commentano dalla fondazione, nella battaglia perché «la libertà religiosa venga considerata una libertà di serie A». Da circa due anni Acs «si batteva per conseguire questo importante risultato», affermano il presidente Alfredo Mantovano e il direttore Alessandro Monteduro. L’auspicio della fondazione pontificia è che «l’Inviato speciale sia tempestivamente coinvolto nei processi consultivi e decisionali relativi alle aree in cui i conflitti mettono a repentaglio questo fondamentale diritto».

La passione di Giovanni Calabrò per i cavalli

Al concorso ippico di piazza di Siena, a Roma, è stato uno dei più appassionati frequentatori: Giovanni Calabrò, direttore generale Antitrust, ha gustato le corse più interessanti delle giornate Csio.

Garofoli e Cingolani per Deloitte

Il cinema e la cultura per raccontare come l’innovazione può trasformare in meglio il nostro Paese. Così Deloitte racconta la sua visione di come l’Italia potrebbe essere nel 2026 grazie al Pnrr. E lo fa presentando in anteprima nella quinta edizione dell’Innovation Summit, lunedì pomeriggio, a Roma al Teatro Argentina il cortometraggio Presto sarà domani con protagonisti Riccardo Scamarcio, Carolina Crescentini, Daniela Scarlatti, Michelangelo Placido, Liliana Mele, Melanie Meu, Paolo Gattini, le musiche del premio Oscar Nicola Piovani e la regia di Michele Placido. Ad aprire l’evento saranno il ceo di Deloitte Fabio Pompei e l’Innovation Leader Deloitte Italy e North & South Europe Andrea Poggi. Parteciperà all’evento il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Saranno presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli e il vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato.

Stefano Boeri progetta a Ostia Antica

È davvero irrefrenabile, Stefano Boeri. In occasione della mostra Chi è di scena! Cento anni di spettacoli a Ostia antica (1922-2022), che ripercorre la storia delle manifestazioni che si sono tenute, e che ancora si svolgono, ecco nel teatro romano un percorso progettato da Stefano Boeri Architetti per offrire al visitatore una nuova esperienza di fruizione degli spazi di uno dei due siti archeologici, insieme a Pompei, più grandi del pianeta con un’area di 170 ettari. Con l’obiettivo di creare spazi che abbiano un linguaggio estetico contemporaneo, realizzati con strutture smontabili e riutilizzabili in futuro secondo le esigenze del parco archeologico, il progetto di allestimento denominato Quattro Volte, consiste nella realizzazione di quattro strutture modulari all’interno dei fornici esterni del Teatro Romano. Un teatro costruito, secondo diverse fonti, sotto l’imperatore Augusto e ristrutturato nel 1926 dall’archeologo Guido Calza.

A Roma arriva la casa dei fiori

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente che si celebra il 5 giugno, entra nel vivo La casa dei fiori Colussi, il nuovo progetto sostenibile grazie al quale saranno realizzati in tre città italiane, ovvero Milano, Roma e Bologna, altrettanti giardini per favorire delle esplosioni di biodiversità e il recupero di aree verdi. Con il coinvolgimento delle scuole saranno create delle oasi con alberi, arbusti e piantine selezionate per attrarre e proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api, farfalle, bombi. Dopo la tappa milanese, la seconda Casa dei fiori Colussi sarà realizzata a Roma mercoledì primo giugno. Insieme ai novanta ragazzi di quattro classi terze della scuola secondaria di primo grado Istituto Chiodi, con i loro insegnanti parteciperanno anche Katia De Bari, responsabile agricoltura sociale de La Nuova Arca, Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura, Sarah Testerini dell’associazione Balduina per il Pineto, Cristina Lupattelli, direttrice marketing del gruppo Colussi, e Valentina Imperato, area sostenibilità di AzzeroCo2.