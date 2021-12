Covid, Draghi attende i dati su Omicron: «Sulle nuove misure niente di deciso»

«Per le nuove misure aspetteremo i dati di Omicron». Il premier Mario Draghi si è espresso così durante la conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine di una giornata di fitti colloqui tra Roma e Berlino. Il governo non si sbilancia e a cinque giorni da Natale bisognerà aspettare almeno fino a metà settimana per avere maggiore contezza su cosa accadrà. Il Covid continua a fare paura a tutta Europa e l’Italia vuole attendere i numeri che faranno capire quale sarà la prospettiva verso i giorni di festa.

Mario Draghi: «C’è molto da lavorare e stare attenti»

Il premier ha prima incassato i complimenti del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha parlato di «Italia esempio luminoso sui vaccini». Draghi ha immediatamente replicato, dopo aver ringraziato, che «ma ancora c’è da lavorare e essere attenti. In Cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale». E poi l’affondo sulle nuove norme: «Non c’è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere». Il governo attende, quindi, di conoscere nel modo più fedele e preciso possibile come avanza il Covid e, soprattutto, gli effetti della variante Omicron. Draghi ha anche parlato della campagna vaccinale, ripetendo che «c’è da lavorare» e sottolineando come bisogna «procedere con la massima velocità alla terza somministrazione».

Gli elogi di Scholz e la situazione tedesca

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è stato ospite a Roma di Mario Draghi a pochi giorni dal suo insediamento ufficiale. Il successore di Angela Merkel ha espresso la propria ammirazione per la campagna vaccinale italiana per poi spiegare la situazione della Germania. «Domani avrò una conferenza con i presidenti dei Land per approvare le misure», ha dichiarato durante la conferenza, «e ci saranno ulteriori limitazioni per contatti personali. Dobbiamo essere preparatissimi nel momento in cui Omicron si diffonde rapidamente in Europa. Noi dobbiamo essere pronti, soprattutto in Germania per le infrastrutture critiche che devono essere preparate per l’emergenza. Vogliamo intensificare le vaccinazioni».