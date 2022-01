Drag Race Italia, stasera su Discovery Real Time: concorrenti, giudici, ospiti e anticipazioni della prima puntata

Dopo il successo riscosso su Discovery +, Drag Race Italia è pronta per il debutto in chiaro, in onda stasera, domenica 9 gennaio 2022, alle 21.25 su Discovery Real Time. Prodotta da Ballandi, la prima edizione italiana del pluripremiato talent show internazionale vede fidarsi in spettacoli e performance, 8 drag queen. L’obiettivo delle concorrenti è uno solo: scalzare la concorrenza e accaparrarsi il titolo di Italia’s First Drag Superstar. Oltre che la possibilità di diventare ambassador di MAC Cosmetics per un anno e firmare la propria collezione di prodotti per il make up in edizione limitata.

Drag Race Italia: le cose da sapere sulla prima puntata del programma in onda stasera alle 21.25 su Discovery Real Time

Drag Race Italia: in cosa consiste il format

Ogni settimana, le 8 drag queen si sfideranno in vere e proprie challenge, nelle quali dovranno dar prova di talento, carisma, coraggio ed eleganza, raccogliendo i consensi della giuria. Con ironia, creatività e un pizzico di sana competizione, si destreggeranno tra outfit scintillanti, maquillage spettacolari e divertenti performance, incarnando a pieno il claim della trasmissione, «Essere drag è un’arte», elevando il concetto di trasformazione come arte performativa. Alla fine di ogni puntata, ci sarà ovviamente un’eliminazione. La sfortunata che sarà costretta a fare le valigie e a ritornare a casa sarà ospite del talk After The Race, uno spazio a fine puntata, sempre su Discovery Real Time, in cui assieme al conduttore Tommaso Zorzi, rivivrà i momenti più belli e più duri del suo percorso.

Emozioni, riflessioni e confessioni dei protagonisti della prima edizione di #DragRaceItalia: ogni domenica in seconda serata @tommaso_zorzi presenta #AfterTheRace. 💖 Dal 9 gennaio su #RealTime #canale31 pic.twitter.com/5dtjmn2teJ — Real Time (@realtimetvit) January 7, 2022

Drag Race Italia: chi sono le concorrenti

Nel cast di Drag Race Italia figurano la rassicurante Ava Hangar, la napoletana verace Divinity, la raffinata Elecktra Bionic, la snob Enorma Jean, l’elegante Farida Kant, l’ironica Ivana Vamp, la trasformista Le Riche e la sbadata Luquisha Lubamba.

Drag Race Italia: la giuria

A giudicare le esibizioni ci penseranno tre giudici spietati: la drag queen Priscilla, l’attrice, presentatrice e scrittrice Chiara Francini e l’influencer e conduttore Tommaso Zorzi.

Drag Race Italia: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Nel primo degli 8 appuntamenti, le Drag Queen dovranno dimostrare come interpretare in maniera efficace l’Italian Style. Tra pasta, pizza e vongole, dovranno scegliere un look che lo rappresenti, ricreare una cartolina da Venezia e lanciarsi nel lip sync di una canzone davanti a un’ospite d’onore: Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati.