Per timore o reverenza, il suo nome è stato almeno una volta sulla bocca di tutti. Dracula, leggendario vampiro ispirato alla figura storica di Vlad l’Impalatore, è uno dei personaggi più famosi del genere horror. Sin dal suo esordio letterario grazie al genio di Bram Stoker nel 1897, ha fatto irruzione nella vita quotidiana di tutti grazie a racconti, miti e travestimenti per feste in maschera, ma anche tramite film divenuti veri cult del grande e del piccolo schermo.

Presto tornerà in sala con un nuovo volto. Nicolas Cage, nipote di Francis Ford Coppola e star di Hollywood, è stato scelto per interpretare Dracula in Renfield, nuovo film incentrato sull’aiutante del celebre vampiro. Nel cast Nicholas Hoult e Awkwafina (Jumanji e Shang-Chi). Alla produzione ci sarà Universal, che da anni ha dato vita a diversi film incentrati sui mostri più famosi del cinema, tra cui lo sfortunato La Mummia con Tom Cruise. Il film ripercorrerà il legame fra Renfield, paziente del manicomio del dottor Seward, e il signore delle tenebre, di cui già nel romanzo originale era fidato aiutante nonché schiavo. Quella di Nicolas Cage sarà però solo l’ultima di tante apparizioni del conte Dracula, che ha visto alternarsi nei suoi panni vere icone del cinema. Ecco le più emblematiche, da Bela Lugosi a Christopher Lee, passando per Gary Oldman e giungendo al recente Luke Evans.

Dracula, tutti i volti del vampiro al cinema

1. Bela Lugosi in Dracula (1931), il primo storico adattamento

Bela Lugosi, attore ungherese naturalizzato statunitense, può fregiarsi di essere stato il primo a portare Dracula al cinema. È sua infatti l’interpretazione in Dracula di Tod Browning, film del 1931, che per primo decise di adattare per il grande schermo il romanzo di Bram Stoker. Il lungometraggio, che prende spunto anche da un’opera teatrale di Broadway, vede Dracula spostarsi fra Transilvania e Inghilterra per nutrirsi del sangue dei vivi. Curiosità vuole che i set del film, costruiti appositamente dalla Universal, furono utilizzati contemporaneamente anche da un’altra produzione sul vampiro, girata in lingua spagnola da cast e troupe differenti.

2. Christopher Lee in Dracula il vampiro (1958), l’inizio di una saga da 7 sequel e 2 spin-off

Se Bela Lugosi può vantare di essere stato il pioniere, è di Sir Christopher Lee una delle interpretazioni più celebri del signore delle tenebre. L’attore inglese, noto le sue performance in cult come Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, Il signore degli anelli e Guerre Stellari, ha dato vita a un personaggio che ha attraversato le epoche. Dracula il vampiro di Terence Fisher fu nel 1958 un vero successo, tanto da generare ben 7 sequel – l’ultimo nel 1976 – che hanno visto la presenza di Lee e 2 spin-off, dove il conte ha avuto altri volti.

3. Gary Oldman in Dracula di Bram Stoker (1992), un cast di stelle con Hopkins e Reeves

Nicolas Cage, prima di vestire i panni del vampiro, potrebbe chiedere consiglio allo zio Francis Ford Coppola. Il cineasta di Apocalypse Now e Il Padrino ha infatti diretto una delle trasposizioni più famose del romanzo originale, Dracula di Bram Stoker. Qui il vampiro ha il volto di Gary Oldman, il quale recita al fianco di un cast di stelle. Figurano infatti Winona Ryder, Anthony Hopkins (volto di Van Helsing), Richard E. Grant e un giovanissimo Keanu Reeves. Presente anche la nostra Monica Bellucci nei panni di una delle spose di Dracula.

4. Thomas Kretschmann in Dracula 3D (2012), la versione di Dario Argento

Giungendo in tempi più recenti è possibile imbattersi in una versione italiana di Dracula. Il padre è uno dei maggiori maestri dell’horror nostrano, Dario Argento, che ha firmato Dracula 3D nel 2012. Volto del protagonista è quello di Thomas Kretschmann, attore tedesco noto per il suo sodalizio con i registi italiani. Con Argento ha lavorato in La sindrome di Stendhal, mentre per Pupi Avati ha recitato in I cavalieri che fecero l’impresa. Celebri le sue performance ne Il pianista di Roman Polanski e Non abbiate paura – la vita di Giovanni Paolo II, dove ha vestito i panni del pontefice.

5. Luke Evans in Dracula Untold (2014), l’ultima performance

È di Luke Evans invece l’ultima versione cinematografica di Dracula. L’attore inglese, volto di Gaston nel live action La bella e la bestia, ha vestito i panni del Conte Vlad in Dracula Untold, film del 2014 di Gary Shore. Inizialmente pensato come primo capitolo del Dark Universe, saga che sulla falsariga del Marvel Cinematic Universe voleva unire tutti i mostri della Universal, ha deluso le aspettative per incassi modesti e critiche negative. La trama si concentra sulle origini del vampiro, che stringe un patto con una creatura delle ombre per salvare il suo popolo dall’invasione degli Ottomani.

Tutte le versioni di Dracula, dai videogiochi ai fumetti e le serie tv

Non solo cinema. Dracula ha trovato spazio in diversi media, dalle serie tv ai fumetti, passando per i videogiochi. Lo scorso anno, Bbc ha dato vita alla miniserie omonima con Claes Bang (Millennium – Quello che non uccide), in Italia disponibile su Netflix, mentre è del 1980 il primo adattamento animato, opera del giapponese Minoru Okazaki. Il signore delle tenebre è presente anche nei fumetti della Marvel Comics, creato da Conway e Colan con le fattezze della versione cinematografica di Christopher Lee. Nel campo videoludico si ricordano Dracula – La resurrezione del 1999 per Pc e PlayStation e Dracula Origin, uscito nel 2008 esclusivamente per computer.