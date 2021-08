Il titolo del secondo film di Downton Abbey sarà Downton Abbey: A New Era

Focus Features e Carnival Films hanno annunciato il nuovo titolo dell’attesissimo sequel del film di Downton Abbey diretto da Simon Curtis (già regista di My week with Marilyn): sarà Downton Abbey: A New Era. La pellicola uscirà negli Stati Uniti il 18 marzo 2022 e Universal Pictures International uscirà a livello internazionale nella stessa data.

A new era begins. The entire Downton cast is back for #DowntonAbbey: A New Era, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining. See the film only in theaters March 18, 2022. pic.twitter.com/7w42WOMTl0

