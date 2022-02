Dove vedere Inter – Liverpool di Champions League? Su Prime, Dazn o Mediaset? Orario, arbitro e probabili formazioni

È il momento della verità. Dopo dieci anni, l’Inter torna a giocarsi gli ottavi di finale di Champions League e troverà dall’altro lato del campo un avversario temibile. Stasera 16 febbraio, in diretta alle 21 su Amazon Prime Video, a San Siro arriva il Liverpool di Jurgen Klopp, tra le favorite al titolo e già boia del Milan nella fase a gironi. Nell’altro match di giornata, in onda su Sky Sport Uno, il Bayern Monaco sarà ospite del Salisburgo. Ieri invece il Psg ha battuto il Real Madrid 1-0 con rete allo scadere di Mbappè, mentre il City ha strapazzato lo Sporting Lisbona in Portogallo con un sonoro 5-0.

«I favoriti sono loro, ma noi non partiamo sconfitti». Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ci crede anche se conosce e rispetta la forza dell’avversario. «Sulla carta, hanno il match dalla loro, ma bisogna pur sempre giocare. Voglio che i ragazzi abbiano la mente libera, anche per rispetto dei tifosi allo stadio». Se ad Appiano Gentile hanno storto il naso durante il sorteggio, ad Anfield Road non si è certo brindato. «Affronteremo la miglior squadra in Italia», ha dichiarato Klopp alla vigilia. «Servirà una gara di livello, perché sono tosti, hanno qualità e organizzazione». L’ultimo doppio confronto risale al 2007-08, sempre per gli ottavi di finale. A spuntarla furono i Reds che si imposero all’andata e al ritorno. Arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak, con Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come assistenti. Quarto uomo sarà Pawel Raczkowski, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

Inter – Liverpool, le probabili formazioni di stasera 16 febbraio 2022 su Amazon Prime Video

Qui Inter, Vidal al posto dello squalificato Barella

Grande assente del match – e, purtroppo per l’Inter, anche del ritorno – sarà Nicolò Barella. Il centrocampista sardo infatti deve scontare le due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione al Bernabeu nell’ultima giornata della fase a gironi. Recupera invece Bastoni che ricomporrà il terzetto di difesa con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic. A centrocampo Vidal affiancherà Brozovic e Calhanoglu. «Mi piacciono Perisic e Dzeko», ha detto Klopp alla vigilia. Li vedrà entrambi dato che il croato completerà il centrocampo nerazzurro con Dumfries, mentre il bosniaco farà coppia con Lautaro Martinez, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Sanchez.

Qui Liverpool, tridente al completo con Jota, Salah e Manè

Formazione al completo per i Reds, che contro l’Inter dovranno fare a meno del solo Origi ancora out per un fastidio muscolare. Nel canonico 4-3-3 dell’allenatore tedesco, davanti ad Alisson ci saranno Van Dijk e Matip, con Robertson a sinistra e Alexander-Arnold a destra. In mediana spazio al capitano Henderson con Fabinho e la sorpresa Thiago Alcantara che dovrebbe prendere il posto di Keita. Stelle in campo anche per la fase offensiva con Diogo Jota che affiancherà Manè e Salah, rientrati dalla Coppa d’Africa. Panchina per Firmino che però probabilmente troverà spazio a gara in corso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Manè. All.: Klopp.