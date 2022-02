Dove vedere le Olimpiadi invernali 2022: le gare in programma oggi 7 febbraio 2022 in tv

Quali sono le gare in programma per oggi, 7 febbraio, alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino? Gli eventi sportivi possono essere seguiti in live streaming su Discovery Plus, altrimenti in tv, live su Eurosport 1 e 2, e sui canali 210 e 211 di Sky. Inoltre, a partire dalle 2.00 le gare sono disponibili anche su Dazn. In chiaro, invece, la diretta inizia alle 2 su Rai Due, per poi passare su Raisport Hd – canale 57 del digitale – alle ore 11. Su Raiplay sono sempre disponibili le repliche.

Le gare in programma il 7 febbraio

Ecco le gare in programma alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino.

Ore 2.05, CURLING: sessione 13 doppio misto Canada-Italia (Constantini-Mosaner)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event

Ore 2.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne (Bertagna)

Ore 2.30, SCI ALPINO: prima manche gigante donne (Brignone, Bassino, Curtoni)

Ore 3.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne

Ore 3.31, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

Ore 4.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne

ORE 4.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: PROGRAMMA LIBERO DONNE TEAM EVENT

Ore 5.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini (Lauzi)

Ore 5.00 SCI ALPINO: discesa libera uomini (Paris, Innerhofer, Marsaglia)

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Canada, girone A donne

Ore 5.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini (Lauzi)

ORE 5.54, SNOWBOARD: FINALE 3 SLOPESTYLE UOMINI (Lauzi)

Ore 6.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini (Donaggio)

Ore 7.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini (Donaggio)

Ore 7.30 ORE 6.45, SCI ALPINO: SECONDA MANCHE GIGANTE DONNE (Brignone, Bassino, Curtoni)



Altre gare in programma

Ore 8.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini (Donaggio)

Ore 9.06, SLITTINO: prova 3 doppio

ORE 9.30, SPEED SKATING: 1500 METRI DONNE (Lollobrigida)

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Repubblica Ceca, girone B donne

ORE 10.00, BIATHLON: 15 KM INDIVIDUALE DONNE (Wierer, Vittozzi, Carrara, Sanfilippo)

Ore 10.24, SLITTINO: prova 4 doppio

Ore 11.28, SALTO CON GLI SCI: trial round gara a squadre mista

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne (Fontana, Valcepina, Valcepina)

Ore 12.44, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini (Sighel)



Ore 12.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre mista

Ore 12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne (Hofer, Voetter, Zoeggeler)

Ore 13.05, CURLING: semifinali doppio misto (Constantini-Mosaner)

Ore 13.13, SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne (ev. Fontana, Valcepina, Valcepina)

Ore 13.20, SHOR TRACK: semifinali 1000 metri uomini (ev. Sighel)

ORE 13.46, SHORT TRACK: FINALE 500 METRI DONNE (ev. Fontana, Valcepina, Valcepina)

ORE 13.51, SALTO CON GLI SCI: SECONDA MANCHE GARA A SQUADRE MISTA

ORE 13.58, SHORT TRACK: FINALE 1000 METRI UOMINI (ev. Sighel)

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Svezia, girone B donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Finlandia, girone A donne

Ore 14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne (Hofer, Voetter, Zoeggeler)