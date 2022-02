Dove vedere il Super Bowl 2022 in tv? Orario italiano, data e squadre della finale di football americano

Il Super Bowl è la sfida finale della NFL, National Football League Americana. L’evento, giunto nel 2022 alla sua 56° edizione, raccoglie oltre 100 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti, senza contare i collegamenti internazionali. Per il Super Bowl LVI si scontrano il vincitore dell’American Football Conference e della National Football Conference che quest’anno sono i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals. Ecco quando si terrà il Super Bowl 2022 e dove vederlo in Italia.

Dove vedere il Super Bowl 2022: orario italiano, luogo, data e squadre della finale

Per tradizione le edizioni del Super Bowl si indicano in numeri romani quindi quella del 2022 è il Super Bowl LVI (56°). Si sfidano il vincitore dell’American Football Conference e della National Football Conference per guadagnare il trofeo Vince Lombardi Trophy. Si tratta di una palla da football in argento creata da Tiffany, e intitolata all’allenatore morto improvvisamente nel 1971 dopo due edizioni vinte. Ogni anno il trofeo resta nelle mani di chi vince e Tiffany ne realizza uno diverso.

Quando si gioca il Super Bowl 2022 e dove?

La finale del Super Bowl 2022 si disputerà domenica 13 febbraio e decreterà il vincitore della stagione 2021. Nella scorsa edizione i vincitori sono stati i giocatori dei Tampa Bay Buccaneers, guidati per la prima volta da Tom Brady, il quarterback più famoso dell’era moderna. La finale del campionato, che vedrà sfidarsi i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, si disputerà al SoFi Stadium di Inglewood in California nella contea di Los Angeles.

Come vedere il Super Bowl 2022 in Italia in tv e on demand?

In Italia l’evento può essere seguito in diretta dalle 23:55 su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport, con un abbonamento unico da 29,99 €/mese. Eventualmente l’appuntamento può essere recuperato on demand.

Infatti è proprio il canale DAZN a detenere i diritti del campionato di football americano. Per ogni turno di regular season mostra in diretta cinque incontri (l’anticipo del giovedì, due match della domenica alle 19 e 22:30, il Sunday Night Football e il Monday Night Football). Alle partite della stagione regolare si aggiungono anche i match dei play off e appunto la finalissima del 13 febbraio.

Per chi non dovesse possedere un abbonamento a DAZN, il Super Bowl sarà trasmesso in televisione in chiaro su Rai 2, che ha acquistato i diritto “solo” per l’appuntamento più importante di tutta la stagione, vale a dire il Super Bowl LVI.