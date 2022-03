Dove vedere Bayer Leverkusen – Atalanta di Europa League? Orario, arbitro, formazioni

Dopo le delusioni in Champions, il calcio italiano cerca il riscatto in Europa League. Stasera 17 marzo, in diretta alle 18,45 su Sky Sport Uno, l’Atalanta sarà ospite del Bayer Leverkusen per cercare il pass verso i quarti di finale della competizione. I bergamaschi dovranno provare a difendere il 3-2 casalingo della scorsa settimana, conquistato grazie alla doppietta di Muriel e alla rete di Malinovskyi. La visione sarà disponibile anche in streaming su Dazn e tramite l’app Sky Go.

«Abbiamo un piccolo vantaggio potendo contare su due risultati su tre, ma non dobbiamo cullarci», ha detto il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ricordando il trionfo di Bergamo. «Vogliamo arrivare in fondo anche se sappiamo che vincere il trofeo è difficile». Da quest’anno inoltre i gol segnati fuori casa non hanno più valenza maggiore, pertanto in caso di vittoria dei tedeschi con una rete di scarto si andrà ai tempi supplementari. «Abbiamo l’ambizione di andare quanto più avanti possibile», ha risposto l’allenatore del Bayer Leverkusen, che non ha voluto cercare alibi per le assenze. «Pesano, ma ci daranno energia». Arbitro del match sarà il francese François Letexier, coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmoun. Quarto uomo sarà Jérémie Pignard, mentre al Var siederanno Jérôme Brisard e Delajod Willy.

Bayer Leverkusen – Atalanta, le probabili formazioni di stasera 17 marzo 2022 su Sky Sport e Dazn

Qui Bayer Leverkusen, torna Demirbay, out Schick

Per il match della Bay Arena, il tecnico dei tedeschi Seoane dovrebbe operare due cambi di formazione. Nel 4-2-3-1, il Bayer Leverkusen dovrebbe schierare Hradecky fra i pali, con Tah e Tapsoba a formare la coppia centrale di difesa. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Fosu-Mensah, che prenderà il posto di Frimpong, e l’ex Paris Saint-Germain Bakker. In mediana spazio per Palacios e Aranguiz, fra i più pericolosi nel match di Bergamo. Sulla trequarti invece ci saranno con ogni probabilità Diaby, Paulinho e Demirbay, che riprenderà il posto dopo la squalifica e farà rifiatare Wirtz. In attacco unica punta sarà Alario, con Schick ancora out per infortunio.

Qui Atalanta, Palomino al posto di Djimsiti

Poche novità di formazione anche per Gian Piero Gasperini, che rispetto all’11 titolare del Gewiss Stadium dovrebbe presentare solo una novità in difesa. Nel terzetto davanti a Musso infatti dovrebbe tornare dal primo minuto Palomino al posto di Djimsiti, che agirà al fianco di Demiral e Toloi. A centrocampo fiducia per la coppia De Roon e Freuler, con Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra. Koopmeiners dovrebbe partire titolare sulla trequarti, facendo sedere in panchina Pessina, in supporto alla coppia d’attacco formata da Muriel e Malinovskyi, match winner della gara di andata.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Paulinho; Alario. All.: Seoane.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini.