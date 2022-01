Dove si balla: testo e significato della canzone di Dargen D’Amico

Per il rapper milanese Dargen D’Amico è la prima volta al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston il cantante, il cui nome vero è Jacopo D’Amico, porta il brano Dove si balla: inno alla musica dance. L’autore che non si è mai tolto gli occhiali da sole in pubblico firma già i pezzi di molti cantanti italiani. Ecco dunque il testo del brano che ha deciso di tenere per sé in occasione del suo debutto al Festival.

Dove si balla, il testo

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

– Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

Il significato della canzone di D’Amico

Dove si balla è un brano dalle sonorità elettroniche, rap, e il testo è una riflessione sui cambiamenti derivati dalla pandemia e le difficoltà degli ultimi tempi. Il testo di Dove si balla è stato firmato dallo stesso Dargen insieme a Gianluigi Fazio ed Edwyn Roberts. Anche la musica vede lo stesso trio all’opera con l’aggiunta di Andrea Bonomo.