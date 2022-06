La dottoressa No Vax Barbara Balanzoni è stata radiata per i suoi «toni aggressivi»

L’Ordine dei Medici di Venezia ha deciso: Barbara Balanzoni, celebre dottoressa No Vax che da tempo utilizza i social per veicolare le sue idee, è stata radiata. Lo ha annunciato su Twitter la diretta interessata, con tanto di foto pubblica in cui si leggono i medici che hanno preso la decisione di radiarla. Lei, già sospesa lo scorso gennaio, ha continuato ad esercitare la professione. Tra le motivazioni inserite nel documento dall’Ordine dei Medici si parla dei toni e delle parole utilizzate, ma si fa riferimento anche a un fatto grave. Avrebbe spinto i contagiati a evitare di recarsi in ospedale.

Ecco la lista degli eroi 1/3 pic.twitter.com/xoeihFdAjA — Barbara BalanZoni 🧱 RESISTENZA 🐝 (@barbarab1974) June 27, 2022

Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici

Oltre alle idee riprese dai no vax, alla base della decisione dell’Ordine dei Medici di radiare Barbara Balanzoni non ci sono soltanto le posizioni contro la vaccinazione anti Covid e il sistema sanitario. Ci sono, infatti, anche i toni «violenti e aggressivi» utilizzati durante la pandemia nei confronti della gestione sanitaria, dei colleghi, del ministero e degli ospedali. Si legge nel documento che Barbara Balanzoni ha «insultato senza ritegno, usato frasi e parole volgari e scurrili». E poi ancora la metodologia con cui ha spinto i pazienti Covid a evitare gli ospedali. Più volte lei stessa si è vantata di aver curato pazienti positivi a casa.

La risposta di Balanzoni: «Me ne fotto»

«Me ne fotto», risponde Barbara Balanzoni, che su Twitter ha più volte dichiarato che continuerà ad esercitare. Tra un attacco all’Ordine dei Medici e uno al ministero della Salute che «va messo in carcere, interamente», sul suo profilo si assiste a una vera e propria pioggia di solidarietà. A decine hanno voluto sostenere la dottoressa, alcuni chiedendo anche l’intervento della magistratura per ribaltare la radiazione.