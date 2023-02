La dottoressa dei falsi green pass: «Madame? Mai venuta in studio»

La dottoressa dei falsi green pass che ha coinvolto Madame e altre personalità famose in uno scandalo, ora parla a favore della cantante italiana. Difatti, la dottoressa ha affermato di non aver mai visto la giovane artista nel suo studio.

Le affermazioni della dottoressa dei falsi green pass su Madame

Spuntano nuovi dettagli in merito al caso finti vaccini che ha coinvolto Madame. A fornirli è la stessa dottoressa che forniva falsi certificati a personalità dello spettacolo e dello sport, Daniela Grillone Teciou. Sono emersi infatti, dettagli in merito all’incidente probatorio del 31 gennaio scorso dinanzi al gip Matteo Mantovani.

Nel corso della sua confessione, la Grillone Teciou avrebbe però scagionato Madame. Infatti, la dottoressa ha dichiarato: «Madame non ha mai messo piede nel mio studio». Insomma, sembrerebbe da queste dichiarazioni che Madame non si sia rivolta alla dottoressa per ricevere il falso green pass. Eppure, in passato la stessa cantante aveva affermato come la sua famiglia dubitasse della medicina tradizionale. Una sorta di mistero dunque intorno alla cantante e alla sua presunta vaccinazione.

Le parole della dottoressa sulla tennista Camila Giorgi

Diverso invece è stato il caso di Camila Giorgi. La dottoressa dei falsi green pass avrebbe affermato che la Giorgia sia una convinta «no-vax». Inoltre, anche la famiglia sarebbe contro i vaccini e la tennista italiana non avrebbe ricevuto neanche le vaccinazioni infantili obbligatorie.

La dottoressa ha descritto la Giorgi e sua madre come due persone che «non volevano mai sentire parlare di vaccini». Daniela Grillone Teciou ha anche detto che c’era qualcosa di sbagliato nella certificazione della Giorgi, un errore grossolano: «E poi uno era risultato fatto da me e lei mi pareva che fosse in America, una roba del genere, all’estero». Ad ogni modo, nel suo racconto la dottoressa ha anche accusato le sue due segretarie, ma nel frattempo rimane coinvolta nel caso insieme al compagno e a un collega.