Dorothea Wierer, chi è l’azzurra che ha vinto il bronzo nel biathlon a Pechino 2022

Già prima di Pechino 2022, era la biatleta italiana più titolata della storia. Adesso lo è ancora di più: ai Giochi Olimpici Invernali che si stanno svolgendo in Cina, Dorothea Wierer ha infatti appena vinto il bronzo nella 7.5 km sprint, battuta soltanto dalla miglior Marte Orlsbu Roeiseland della stagione e dalla svedese Elvira Oeberg, tra le più forti al mondo nel fondo. Grande prova al poligono, con zero errori. Le cose da sapere su Dorothea Wierer.

Dorothea Wierer, cresciuta nel tempio del biathlon

Dorothea Wierer è nata il 3 aprile 1990 a Brunico, in Alto Adige, ed è cresciuta a Anterselva, al confine tra Italia e Austria: il tempio del biathlon e per lei è stato naturale appassionarsi fin da giovanissima a questo sport invernale, appartenente al gruppo dello sci nordico, i cui partecipanti competono in due specialità, cioè il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo.

Dorothea Wierer, il suo palmares

Dorothea Wierer aveva già vinto due medaglie di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali, entrambi nella staffetta mista, a Soči 2014 e Pyeongchang 2018. Questo è il suo primo podio individuale a cinque cerchi e, come detto, nessuna c’era riuscita prima di lei. Wierer si è inoltre laureata tra volte campionessa mondiale: nella partenza in linea a Östersund 2019, nell’inseguimento e nell’individuale ad Anterselva 2020, proprio a casa sua. Nel suo palmares, altri quattro argenti e tre bronzi mondiali. Due volte vincitrice della Coppa del Mondo, Dorothea Wierer è stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon, dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin.

Dorothea Wierer, atleta e star di Instagram

Atleta della Fiamme Gialle, Dorothea Wierer è sposata dal 2015 con Stefano Corradini, allenatore di sci di fondo ed ex atleta. Nel tempo libero (poco, stacca un po’ solo nel mese di aprile) si rilassa facendo lunghe passeggiate nei boschi di Anterselva oppure pedalando in bicicletta, senza dimenticare la sauna. A tavola le sue passioni sono la tradizionale bauernmuas, con miele e arance speziate, i ravioli altoatesini schlutzkrapfen, i canederli pressati con il burro e l’apfelschmarrn, una frittata dolce di mele. Seguitissima sui social, Dorothea Wierer ha più di 600 mila follower su Instagram.