Doriano Furceri, chi era il comandante dei Carabinieri ucciso dal suo brigadiere

Doriano Furceri era il comandante dei Carabinieri della stazione di Asso nella città Como. L’uomo è stato assassinato a colpi di pistola dal suo compagno e collega Antonio Milia. Il carabiniere killer in passato aveva sofferto di problemi psichiatrici, ma era stato ritenuto comunque idoneo per prestare il servizio.

Doriano Furceri chi era

Si chiamava Doriano Furceri, il comandante dei Carabinieri della stazione di Asso della città di Como che è stato ucciso dal suo collega, Antonio Milia. L’assassino dopo questo gesto folle, si è barricato dentro la caserma con il cadavere del suo comandante. Milia ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, circa 2 o 3 per poter uccidere il comandante dei Carabinieri. Le motivazioni di Antonio di compiere questo gesto estremo sono ancora sconosciute e gli inquirenti stanno cercando di capire come sia potuto succedere un episodio simile.

Il comandante Doriano Furceri lascia una moglie e tre figli, aveva una grande passione calcistica infatti tifava l’Inter oltre al calcio era anche appassionato di enogastronomia. Anche se lavorava in provincia di Como era rimasto legato alla sua terra d’origine, la Sicilia e quando ne aveva l’opportunità ritornava nelle sue zone preferite.

L’assassino aveva problemi psichiatrici

Il Brigadiere Milia era stato ricoverato tempo prima presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale di San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Il ricovero era stato necessario perché l’uomo presentava problemi di disagio psicologico. Solo successivamente è stato dimesso e messo in convalescenza per diversi mesi prima di riprendere il servizio. Una volta terminato il ricovero è stato giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, ente sanitario esterno all’arma che certifica la sua idoneità.

Prima dell’omicidio di Doriano Furceri, Milia era rientrato in servizio da alcuni giorni grazie a una copiosa documentazione medico sanitaria. Ironia della sorte, il killer del comandante dei Carabinieri Doriano Furceri era in ferie e non doveva trovarsi lì.