Covid, l’ipotesi del doppio green pass piace alle regioni

L’ipotesi del green pass a doppia velocità proposto dalle Regioni prende sempre più piede tra le opzioni al vaglio dell’esecutivo. Stamane il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha ribadito che lo scenario che si delinea è quello di regole e limitazioni per i non vaccinati nelle regioni in zona arancione.

Doppio green pass: regole differenti per vaccinati e non

Secondo Costa non è corretto parlare di lockdown per i non vaccinati sebbene sia giusto valutare restrizioni differenti per chi si è sottoposto al vaccino e chi ha deciso di non farlo «Penso, tolto l’accesso al lavoro e ai bisogni di prima necessità, che per certe attività come i ristoranti, i cinema, il teatro, si debbano limitare solo a chi vaccinato» ha dichiarato il sottosegretario Costa.

Proprio stamane il presidente della regione Liguria Giovanni Toti aveva spiegato la proposta di doppio green pass, uno per i vaccinati e uno per i no vax, avanzata insieme al collega del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: «È un passo per non arrivare alla misura draconiana ma moralmente legittima che è l’obbligo. Se andassimo in quella direzione si impedirebbe magari ai no-vax di andare a lavorare, ma pur sbagliando noi cerchiamo di tutelarli».

Doppio green pass, il nodo dei trasporti

Il pass a due velocità proposto dalle Regioni «consente a tutti di recarsi sul posto di lavoro e fare le cose indispensabili, a patto che abbiano un tampone. Ma permette ai soli vaccinati di frequentare i luoghi della socialità come teatri, cinema, discoteche o partite di calcio. È uno strumento che consente da un lato di avvicinarsi all’obbligo senza imporlo e dall’altro di dare la certezza alle attività di stare aperte».

Fuori da questa logica restano i trasporti ritenuti «Indispensabili e non credo si dovrebbero toccare. E parlo sia di bus e metro che di treni, anche a lunga percorrenza». La logica, secondo il governatore ligure è semplice: «Anziché applicare le regole delle zone colorate ai territori le applichiamo alle persone, e nella fattispecie ai non vaccinati».

Dello stesso tenore le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha dichiarato: «Io penso che la soluzione alla fine sarà rappresentata dal fatto non possiamo chiudere. Per evitare questo si punterà a questo Green Pass ‘rafforzato’, dove i vaccinati potranno comunque ancora accedere, immagino finirà così, nei ristoranti in zona arancione o rossa, e chi non è vaccinato avrà delle limitazioni».