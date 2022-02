Dopo Pechino, da Goggia a Brignone le gare degli atleti azzurri

L’imprevedibile oro nel curling doppio misto, il record di podi di Arianna Fontana, le medaglie delle rivali Federica Brignone e Sofia Goggia. E non solo. In appena due settimane, come spesso accade, ci siamo affezionati ai protagonisti azzurri, soprattutto azzurre, di Pechino 2022, capaci di grandi imprese all’Olimpiade cinese. Ma cosa faranno i nostri campioni, ora che sono terminati i Giochi Olimpici?

Fontana, la donna da battere ai Mondiali di short track in Canada

Grazie alle tre medaglie conquistate a Pechino, Arianna Fontana ha superato Stefania Belmondo nella classifica all time dei Giochi Olimpici, almeno per quanto riguarda le atlete azzurre: 11 podi a cinque cerchi, nessuna come lei. Nel corso del 2021 si è aggiudicata Coppa del Mondo di short track, specialità 500 m, bissando il successo del 2012. L’ultima tappa è stata Dordrecht, nei Paesi Bassi, a fine novembre. La stagione dell’anello corto, però, si concluderà con i Mondiali di Montreal, in programma in Canada dal 18 al 20 marzo. Nemmeno a dirlo, sarà lei la donna da battere. Potrebbe riuscire nell’impresa di vincere nello stesso anno oro olimpico e mondiale: la doppietta avrebbe un sapore ancor più speciale, considerando che i Mondiali si terranno praticamente in casa di Kim Boutin, grande rivale della valtellinese, originaria proprio del Québec. Sempre a proposito di Canada, nel corso della Coppa del Mondo 2021/22 del pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida ha vinto a Calgary nei 3000 metri e nella partenza in linea. Due medaglie a Pechino, un argento e un bronzo, per la pattinatrice di Frascati che in Coppa del Mondo è ancora in corsa nei 1500 metri, nei 3000 metri e nella mass start: manca la tappa di Heerenveen, Paesi Bassi, in programma tra il 12 e il 13 marzo. Ma prima a Hamar, in Norvegia, dal 3 al 6 marzo il calendario propone i mondiali.

Goggia e Brignone, la coppa di cristallo nel mirino

Anche per gli sciatori più forti del globo non c’è un attimo di tregua. Nel weekend, gli uomini sono attesi dal doppio slalom di Garmisch-Partenkirchen, mentre le donne sono impegnate in discesa a Crans Montana. Discesa libera significa soprattutto Sofia Goggia, che punta a mettere in bacheca la seconda coppa di specialità consecutiva. Con quattro vittorie in cinque delle gare a cui ha preso parte, Goggia comanda la classifica: 400 i punti della bergamasca, che conserva 69 lunghezze di margine sulla campionessa olimpica Corinne Suter. Mancano tre discese dal termine della stagione: le due di Crans Montana (Svizzera), in programma il 26 e il 27 febbraio, più la prova di Courchevel-Meribel (Francia, 16 marzo).

Federica Brignone è invece in testa nel supergigante, in una coppa del mondo di specialità che in ogni caso si tingerà di azzurro: con i suoi 477 punti, può essere infatti solo superata da Elena Curtoni (374) e la già citata Goggia (332). Mancano due gare, Lenzerheide (5 marzo) e Courchevel-Meribel (17 marzo). Comunque vada, sarà il primo trofeo in questa disciplina per l’Italia femminile. Per quanto riguarda la Coppa del mondo generale, niente da fare per le azzurre, visto che sarà una battaglia all’ultima porta tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Dallo sci alpino al fondo, in Cina Federico Pellegrino ha bissato l’argento vinto quattro anni fa a Pyeongchang nello sprint. Dopo le Olimpiadi invernali, la Coppa del Mondo di sci di fondo riprende in una delle sue sedi più celebri: Lahti, in Finlandia, con le prove sprint e 15 chilometri, 26 e 27 febbraio. Nessuna vittoria per Pellegrino in stagione, che avrà poi altre due possibilità di centrare il primo successo: Drammen (Norvegia) e Falun (Svezia).

Moioli, tre gare per la Coppa del Mondo

Reduce dall’argento nello snowboard cross misto, la portabandiera Michela Moioli ha a disposizione tre gare per vincere la Coppa del mondo nello snowboard cross: Mont-Sainte-Anne (Canada, 26 febbraio), Reiteralm (Austria) e Veysonnaz (Svizzera). Attualmente è al terzo posto nella classifica di specialità. Bronzo nello slittino singolo a Pechino, Dominik Fischnaller ha chiuso invece al quinto posto la Coppa del mondo: 641 punti totalizzati, con una vittoria a Soci nello sprint. L’ultima gara si è volta il 23 gennaio a Sankt Moritz, in Svizzera.

Mosaner-Constantini, ad aprile il Mondiale di curling doppio misto

Dopo l’exploit a Pechino 2022, l’Italia del curling si concentrerà sulle varie rassegne mondiali. Il torneo femminile è in programma a Prince George, Canada, dal 19 al 27 marzo. Gli uomini gareggiano a Las Vegas, dal 2 al 10 aprile. L’appuntamento con i Mondiali di doppio misto, dove la coppia Amos Mosaner-Stefania Constantini proverà a bissare il trionfo alle Olimpiadi, è fissato per il 23-30 aprile a Ginevra. Nell’intera competizione, che ha come campione in carica la Scozia, l’Italia non ha mai conquistato nemmeno una medaglia. Ma l’ora di riscrivere l’albo d’oro appare matura.