Dopo il matrimonio stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Julianne Moore è protagonista di Dopo il matrimonio, film del 2019 in prima visione su Canale 5 stasera 27 novembre alle 21.40. La trama racconta la storia della direttrice di un orfanotrofio di Calcutta che si reca a New York per incontrare una milionaria e potenziale benefattrice. Una volta in America, ritrova una sua ex fiamma che non ha mai dimenticato. Nel cast anche Michelle Williams, Abby Quinn e Billy Crudup. Alla regia Bart Freundlich, marito di Moore dal 2003 e padre di due figli. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Dopo il matrimonio, trama e cast del film stasera 27 novembre 2022 su Canale 5

La trama del film in onda stasera 27 novembre si concentra su Isabel (Michelle Willliams), co-fondatrice di un orfanotrofio di Calcutta, in India. Un giorno però decide di recarsi a New York per incontrare Theresa (Julianne Moore), milionaria che intende vendere la sua compagnia ed effettuare un’ingente donazione in beneficenza. Subito dopo la riunione, quest’ultima la invita a trattenersi nella Grande Mela per le nozze di sua figlia Grace (Abby Quinn) che si terranno l’indomani. Temendo che un suo rifiuto possa mandare in fumo l’accordo, Isabel accetta e partecipa al matrimonio.

Durante la cerimonia, incontra però il marito di Theresa, Oscar (Billy Crudup). Incredibilmente si tratta di una sua ex fiamma, con cui aveva condiviso importanti esperienze in passato. Scopre inoltre che Grace è per giunta sua figlia, che aveva promesso di lasciare in adozione dopo il divorzio. Improvvisamente, proprio Theresa rivela che il suo piano originale era quello di riunire la coppia da tempo divisa. La donna sta infatti per morire e desidera lasciare la figlia e la sua intera famiglia in buone mani.

Dopo il matrimonio, qualche curiosità sul film stasera 27 novembre 2022 su Canale 5

Il film di Freundlich è remake dell’omonimo originale del 2006 di Susanne Bier, candidato ai premi Oscar per la categoria “Miglior film straniero”. Nel ruolo principale c’era Mads Mikkelsen, attore danese vincitore a Cannes per Il sospetto. L’idea per una “versione americana” del film è stata di Julianne Moore, che ha convinto il marito in quanto desiderosa di interpretare la controparte femminile del protagonista. Per il ruolo di Isabel, poi finito a Michelle Williams, era stata contattata Diane Kruger, che dovette rinunciare per altri impegni. Su Rotten Tomatoes il film vanta il 45 per cento di recensioni positive, a fronte di un indice di gradimento del pubblico del 76 per cento.