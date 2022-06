Dopo la strage del Texas, New York alza a 21 anni l’età per acquisto armi semiautomatiche

Dopo le stragi del Texas e di Buffalo, nelle quali 31 persone hanno perso la vita, lo Stato di New York ha alzato l’età per l’acquisto di fucili semiautomatici. Prima per l’acquisto delle armi a New York bastava avere 18 anni, adesso bisognerà averne 21. Nel frattempo, altre sparatorie hanno mietuto vittime negli Stati Uniti e il presidente americano Joe Biden invita il Senato a “fare qualcosa sulle armi”.

New York alza l’età per l’acquisto di armi

Lo Stato di New York ha alzato l’età per l’acquisto di armi semiautomatiche dai 18 ai 21 anni. La decisione è stata presa a seguito delle tragiche stragi di Buffalo e del Texas, che hanno fatto 31 vittime. Nel frattempo, il presidente americano Joe Biden ha lanciato un appello e invitato il Senato ad agire contro l’uso sregolato delle armi.

“Dobbiamo fare qualcosa questa volta“, ha detto il presidente. “Non si tratta di strappare le armi a qualcuno o diffamare chi ha armi legalmente” ma “quante altre carneficine siamo disposti ad accettare?“. Le sparatorie di massa dall’inizio dell’anno sono salite oltre a 200. Le tutele esistenti per l’industria delle armi sono “oltraggiose, devono finire“, ha detto Biden. “È il momento per il Senato di fare qualcosa sulle armi“, ha aggiunto, definendo “incoscienti” i repubblicani che si rifiutano anche solo di avviare il dibattito. “Dobbiamo vietare le armi d’assalto. E se non possiamo vietarle allora alziamo l’età per acquistarle. Dobbiamo rafforzare i controlli” all’acquisto, ha detto ancora Biden, chiedendo al Congresso di agire sulle armi con misure di buon senso. “Il Secondo Emendamento della Costituzione – ha sottolineato – non è assoluto, i diritti che prevede non sono illimitati“.

Alte sparatorie negli Stati Uniti: Wisconsin

Nbc, citando fonti della polizia, ha riportato che c’è stata una sparatoria nel corso di un funerale nel Wisconsin. I feriti sarebbero almeno cinque. La sparatoria è avvenuta al Graceland Cemetery, dove diverse persone stavano dando l’ultimo saluto al 37enne Da’Shontay Lucas King Jr. “Alle 14.26 locali diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati al Graceland Cemetery. Le indagini sono in corso“, ha detto la polizia. Secondo indiscrezioni a essere colpiti sono stati alcuni familiari del defunto.

Il funerale teatro della sparatoria era per Da’Shontay King Jr, ucciso dalla polizia il 20 marzo. L’uomo era stato ucciso nei pressi di un posto di blocco della polizia che lo aveva fermato nell’ambito di un’indagine sulle armi. Sarebbe sceso dall’auto armato e avrebbe rifiutato di eseguire gli ordini degli agenti a fermarsi e consegnare l’arma. Un poliziotto avrebbe quindi sparato e l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Tre morti in Iowa

Tre persone hanno perso la vita durante una sparatoria in un parcheggio fuori a una chiesa di Ames, in Iowa. Uno dei tre morti sarebbe l’aggressore, che si sarebbe suicidato. Le vittime sono due donne, uccise nello spazio antistante una chiesa in cui si teneva un evento periodica per la pastorale giovanile. Non è stata resa nota l’età delle due vittime nè è stata individuata l’arma utilizzata nella sparatoria.