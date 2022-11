Donzelli difende Bignami per la foto in divisa nazista: «Io vestito da Minnie a carnevale»

Il caso della foto in cui Galeazzo Bignami, neo sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è ritratto vestito da nazista non si sgonfia. A due giorni dall’attacco sui social, a difendere il collega di Fratelli d’Italia ci pensa Giovanni Donzelli. Il deputato e responsabile organizzazione di FdI è stato ospite a L’aria che tira, celebre trasmissione di La7, e lì ha dato la sua versione dei fatti sulla vicenda. Prima ha sottolineato l’amicizia che li lega e che Bignami è, secondo lui, «uno degli uomini più intelligenti che esistano», generando la fragorosa risata degli ospiti in studio. Poi ha insistito parlando di uno scherzo dell’addio al celibato e concludendo: «Io mi sono vestito da Minnie una volta per carnevale, vuol dire che sono Minnie? No».

La difesa di Donzelli: «Lui fervido difensore dei principi democratici»

Su La7, Donzelli si scatena contro i presenti, che attaccano Bignami per la foto vestito da nazista. «Bignami», spiega, «è un caro amico, una delle persone più intelligenti che esistano e un fervido difensore dei principi democratici. Sfido chiunque a trovare un atto che non sia rispettoso della democrazia, un atto che non abbia difeso i principi democratici, una dichiarazioni di Bignami nelle istituzioni che non sia in difesa della democrazia. La sua storia è inattaccabile». Al deputato di FdI non piacciono le risate in studio e il clima si è anche acceso ulteriormente.

Donzelli: «Se mi vesto da Minnie, sono Minnie?»

Ma non è finita, perché Giovanni Donzelli insiste e racconta la sua versione dei fatti: « Al suo addio al celibato gli amici lo hanno fatto vestire forzatamente da nazista, gli hanno fatto la foto in una situazione goliardica. L’addio al celibato, pietà. Vorrei vedere tutte le foto negli addii al celibato. Lui ha chiarito da anni che se ne vergognava, che non si scherza su queste cose: ma questa foto è uscita quando era in Forza Italia e nessuno aveva sollevato problemi. Dal momento che ora è in Fratelli d’Italia è diventato un caso. Raccontare che è nazista perché viene vestito in una vicenda privata… io mi sono vestito da Minnie una volta per carnevale, vuol dire che sono Minnie? No».