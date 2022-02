Don’t Forget The Lyrics Italia stasera 8 febbraio su Nove: le regole del game show condotto da Gabriele Corsi

Ritorna anche stasera, martedì 8 febbraio 2022, alle 20.25 su Nove, l’appuntamento quotidiano con Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo. Condotto da Gabriele Corsi, il nuovo game show prodotto da Banijay Italia mette alla prova le competenze musicali dei concorrenti che dovranno sfidarsi a colpi di parole e melodie delle canzoni più celebri.

Don’t Forget The Lyrics Italia stasera 8 febbraio alle 20.25 su Nove: le regole del gioco e le cose da sapere sul programma condotto da Gabriele Corsi

Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo, le regole del gioco

La trasmissione, che prende ufficialmente il posto di Deal With It e si struttura in 20 episodi, va ben oltre il semplice karaoke. La gara, infatti, prevede una serie di giochi che puntano a testare partecipanti e pubblico sulla conoscenza dei testi delle più grandi hit della storia del pop, in un viaggio tra i ricordi che coinvolgerà nonni, genitori e nuove generazioni. Le manche previste sono 3: in ciascuna, i concorrenti dovranno cantare i brani che verranno loro proposti e continuarli una volta che verrà stoppata la musica e scompariranno le parole. I due che accumuleranno il punteggio più alto arriveranno in finalissima per contendersi lo scettro di campione e l’ambito montepremi di 5000 euro in gettoni d’oro.

Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo: il restyling di un format già visto

Nato negli Stati Uniti nel 2007, Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo unisce la tensione di Chi vuol essere milionario con la spensieratezza del karaoke. Ha già avuto una versione italiana: si tratta di Canta e Vinci, andato in onda su Italia 1 nel 2007 e condotto da Amadeus e Checco Zalone. Aveva regole leggermente diverse: il premio finale era di 500mila euro e lo si poteva conquistare indovinando i testi attraverso sequenze da 10 step, ciascuno del valore di 500 euro. Ma non è tutto. Sulla stessa linea e sempre nel 2007, ha debuttato su Rai 1 anche Chi fermerà la musica. Il padrone di casa era il cantante Pupo e il progetto si ispirava all’americano The Singing Bee.

Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo, quando va in onda e dove vederlo?

Don’t Forget The Lyrics è disponibile, oltre che su Nove tutti giorni alle 20.30, anche in streaming sul sito ufficiale del network e on demand sulla piattaforma Discovery+.