Donnie Brasco stasera su La7: 5 curiosità sul film in onda alle 21.15

Johnny Depp e Al Pacino sono i protagonisti di Donnie Brasco, in onda stasera, martedì 4 gennaio 2022, alle 21.15 su La7. Diretto da Mike Newell e uscito nelle sale nel 1997, il film racconta la storia di Joe Pistone, agente dell’FBI che, attraverso il criminale Lefty Ruggiero, riesce a infiltrarsi in una cosca mafiosa col nome di Donnie Brasco.

Donnie Brasco: le cose da sapere sul film in onda stasera su La7 alle 21.15

Donnie Brasco: la trama

Basato sul libro My Undercover Life in Mafia, il biopic racconta la storia vera dell’agente Joseph Pistone che, negli anni Settanta, decise di introdursi, sotto copertura, nell’ambiente mafioso di Little Italy, a New York, con lo pseudonimo di Donnie Brasco. Grazie alla sua scaltrezza, riesce a guadagnarsi la fiducia di Benjamin Ruggiero, noto come Lefty. Tra i due nascerà un rapporto di amicizia reciproca molto profondo, che spingerà Ruggiero a chiedere al giovane di aiutarlo a compiere la scalata nella famiglia mafiosa dei Bonanno. La strana coppia inizia a lavorare fianco a fianco, collezionando una lunga serie di reati. Nonostante il tracollo del suo matrimonio con Maggie e l’allontanamento dal figlio, Pistone riesce a raccogliere un gran numero di prove su Lefty, sebbene i confini tra giustizia e criminalità inizino ad apparirgli sempre meno definiti. E, una volta giunto al vertice della piramide, dopo aver assistito a diversi omicidi e aver scoperto i retroscena di un fruttuoso traffico di droga, il poliziotto inizierà a non sopportare più quest’identità parallela. La notizia che i criminali a cui si è avvicinato sospettino che qualcuno li stia tradendo, lo metterà davanti a una scelta obbligata: proseguire la missione o concluderla, tradendo il suo mentore e consegnandolo alla giustizia.

Donnie Brasco: il cast

Accanto ad Al Pacino e Johnny Depp nei ruoli, rispettivamente, di Benjamin Ruggiero (Lefty) e Joseph Pistone (Donnie Brasco), nel cast troviamo anche Michael Madsen (Dominick Sonny Black Napolitano), Anne Heche (Maggie Pistone), Bruno Kirby (Nicky Santora), James Russo (Paulie Cersani), Zeljko Ivanek (Tim Curley), Robert Miano (Alphonse Sonny Red Indelicato), Tony Vip (Philly Lucky), Brian Tarantina (Anthony Bruno Indelicato), Gerry Becker (l’agente Dean Blandford), Rocco Sisto (Richi Gazzo), George Angelica (Big Trin) e Madison Arnold (Jilly).

Donnie Brasco: cinque curiosità sulla pellicola

1) Donnie Brasco: la storia della vera operazione

Come è noto, il film si ispira a una storia vera. Nella realtà, l’operazione sotto copertura ‘Sun-Apple’ intrapresa da Joe Pistone sarebbe dovuta durare solo 6 mesi. Ben presto, però, l’investigazione si allargò a macchia d’olio e finì per coinvolgere alcune delle più importanti cosche mafiose della Grande Mela. Prolungandosi per oltre 6 anni.

2) Donnie Brasco: l’espulsione dei Bonanno

Dopo la rivelazione della reale identità dell’agente, i Bonanno, la famiglia in cui Pistone riuscì a infiltrarsi, vennero espulsi dalla Commssione, organo direttivo di Cosa Nostra negli Stati Uniti d’America perché reputati responsabili di aver messo a rischio la sicurezza delle altre famiglie. Soltanto nel 1991, con il nuovo boss Big Joe Massino, riuscirono a farsi reintegrare.

3) Donnie Brasco: il placet del vero Joe

Oltre al feedback positivo del pubblico, con la sua performance Johnny Depp si portò a casa anche gli elogi del vero Joe Pistone. Che, in un’intervista, aveva confessato che, quando chiudeva gli occhi e ne ascoltava le battute, gli sembrava quasi di sentire se stesso parlare.

4) Donnie Brasco: le origini del ‘Che te lo dico a fare’

La frase più famosa della pellicola, ‘Che te lo dico a fare’, ripetuta dai mafiosi in più occasioni e in contesti diversi è diversa dalla versione originale. In inglese, infatti, sarebbe ‘Forget about it’, tradotta con gli intercalari ‘non pensarci’ e ‘non c’è problema’.

5) Donnie Brasco: un ottimo bottino

A fronte di un budget di 35 milioni di dollari, Donnie Brasco ne ha incassati 125 milioni negli Stati Uniti e altri 83 milioni a livello internazionale.