Donne uccise a Prati, chi sono: da Marta Castano alle due prostitute cinesi

Gli investigatori continuano ad indagare sul caso delle tre donne uccise ieri a Prati (Roma) e, soprattutto, a fare il possibile per rintracciare quello che sembra a tutti gli effetti un serial killer. Intanto hanno fornito qualche dettaglio sulle vittime, una escort di origini colombiane e due prostitute cinesi, pugnalate a poca distanza di tempo e spazio.

Chi sono le tre donne uccise a Prati

Per il momento è stata resa nota solo l’identità della prima, mentre per le altre due sono ancora in corso le operazioni di identificazione. Si tratta di Marta Castaño Torres, 65enne arrivata dalla Colombia in cerca di fortuna ma finita in un sottoscala in via Durazzo. In Italia da diversi anni, secondo un vicino di casa aveva un solo obiettivo: «Far star bene la figlia di 18 anni». Chi ha avuto modo di incontrarla la ricorda come una brava persona e una donna solare.

A ritrovare il suo corpo, con numerose coltellate al torace, è stata la sorella, presentatasi alla Polizia come Francesca Neri di Caracas: «L’ho incontrata alle 8:30, aspettava un cliente. Poi l’ho trovata a letto in una pozza di sangue». Gli inquirenti non escludono che, date le circostanze del ritrovamento, sia stata uccisa durante un rapporto sessuale.

Quando hanno ricevuto la chiamata della sorella, le forze dell’ordine stavano lavorando a soli 850 metri di distanza. Qui, in via Riboty 28, si era infatti consumato il duplice omicidio delle prostitute cinesi segnalato dal portiere dello stabile. Differentemente da quanto successo con Marta, nessuno ne ha denunciato la scomparsa e nessun parente si è rivolto alla Polizia. Per questo le uniche informazioni disponibili sul loro conto riguardano l’età presunta, deducibile dai corpi ritrovati: una avrebbe circa 40 anni e l’altra 25.

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare chi aveva affittato loro l’appartamento, così da risalire alla loro identità, hanno ascoltato il portiere del condominio e ricostruito una possibile dinamica dell’accaduto. L’uomo ha raccontato di aver scoperto il cadavere della più grande riverso sul pianerottolo del primo piano. La porta dell’appartamento era chiusa e sul pavimento c’era abbondanza di sangue.

Una volta entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno ritrovato il corpo senza vita della più giovane, seminuda e anch’ella accoltellata. L’ipotesi è che la prima, forse la maitresse, si sia trascinata fino alla porta per chiedere aiuto per poi venire freddata. Le due donne non erano molto amate dai vicini, che da tempo si lamentavano del viavai di clienti: «Non è bello per chi ha due figlie giovani abitare in un palazzo dove entrano ed escono uomini a tutte le ore. Dava fastidio, ma comunque non ci sono mai stati casi di violenza».

Killer ripreso dalle telecamere

Intanto continua la caccia al responsabile degli omicidi, che si ritiene essere lo stesso per tutti e tre i casi e che gli inquirenti non escludono possa colpire ancora. Si ipotizza che abbia agito in un breve lasso di tempo allontanandosi con i vestiti e le scarpe sporchi di sangue, ma nessuno sembra averlo visto. Gli investigatori della Questura avrebbero acquisito i filmati di alcune telecamere di vigilanza della zona e anche i tabulati telefonici delle utenze delle vittime, convinti che l’assassino possa averle contattate prima di recarsi da loro. Ci sarebbe un impianto di ripresa video anche nell’alcova delle cinesi e forse in quella della 65enne.