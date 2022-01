Agli ultimi Oscar, il mondo ha applaudito Chloé Zhao che con Nomadland ha vinto la statuetta come “Miglior regista”. La vittoria della cineasta del recente film Marvel Eternals resta però una eccezione. Il report annuale Celluloid Ceiling del Centro di San Diego per lo Studio delle donne in televisione e cinema ha certificato la scarsissima presenza femminile fra i prodotti più redditizi di Hollywood. Un dato in calo rispetto al 2020.

Solo il 12 per cento dei 100 film campioni d’incasso sono stati diretti da donne

Negli ultimi 12 mesi, prendendo in analisi i 100 film con maggiore incasso negli Stati Uniti, solo il 12 per cento è stato diretto da donne. Un dato in calo rispetto allo scorso anno, quando le registe erano state il 16 per cento del totale, segnando un record storico. Fra i primi 10 posti, dove domina Spiderman: No Way Home, si sono piazzate solo Cate Shortland per Black Widow e Chloé Zhao per Eternals. Va un po’ meglio – ma non molto – se si allarga l’orizzonte ai primi 250 film, dove le donne hanno coperto il 17 per cento delle regie. E per quanto riguarda il botteghino italiano? La situazione non migliora, tanto che i primi 10 posti seguono molto da vicino il modello americano. In top ten solo Black Widow ed Eternals, con Chloé Zhao che si è presa anche la 20esima posizione grazie a Nomadland.

Martha Lauze, direttrice del centro che ha curato il report, all’Hollywood Reporter ha spiegato che «basare la percezione dello status femminile nel cinema sulle fortune di poche può condurre a conclusioni imprecise sul reale stato di occupazione femminile». Il riferimento è ancora una volta a Chloé Zhao, vincitrice appunto nel 2020, e a Jane Campion, potenzialmente in corsa agli Oscar con la produzione Netflix Il potere del cane con Beneditct Cumberbatch. A dispetto delle due eccellenze, la situazione complessiva è ben diversa.

Tutti i dati certificano una bassa presenza femminile nel cinema

Il report Celluloid Ceilings non ha preso in considerazione esclusivamente la regia, ma ha esteso l’analisi a tutti i ruoli nelle produzioni. La presenza femminile non ha mai raggiunto gli stessi livelli di quella maschile, mostrando in alcuni casi forti disparità. Sempre restando ai 100 film più redditizi dell’anno, le donne hanno occupato solo il 21 per cento dei ruoli chiave dietro le quinte. Prendendo in considerazione i primi 250 progetti, il dato sale al 25 per cento, leggermente in rialzo rispetto al 23 per cento del 2020. Fondamentale una maggiore presenza fra produttori (32 per cento), tra cui si ricorda Barbara Broccoli di James Bond, e produttori esecutivi (26 per cento). Stabile la presenza per quanto riguarda sceneggiatura (17 per cento) e montaggio (22 per cento).

Disparità ancora più marcata se si pensa che nel 2021, 61 film su 100 hanno impiegato meno di quattro donne nei ruoli chiave, mentre il 72 per cento ha fatto leva sul contributo di almeno 10 uomini. Ancora peggio se si guarda gli editori, dove il 73 per cento dei film non ha visto il lavoro di alcuna donna, e alla direzione della fotografia. In quest’ultimo settore, 94 film su 100 non hanno previsto presenze femminili. Dallo scoppio della pandemia, il report Celluloid Ceilings ha preso in considerazione anche le vendite digitali e i noleggi domestici. Su 92 film totali, le donne hanno occupato solo il 20 per cento dei ruoli chiave, un punto in più rispetto al dato del 2020.