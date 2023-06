Le donne di Pasolini, stasera su Rai3 un docufilm con Giuseppe Battiston

Stasera 15 giugno alle 21.45 Rai3 trasmetterà Le donne di Pasolini, un docufilm originale sul grande regista e poeta italiano. Il racconto si svolgerà grazie alle testimonianze delle figure femminili che più di altre hanno condizionato e ispirato la sua vita. Unendo interviste reali, ricostruzioni televisive e varie citazioni dei suoi scritti, prenderà forma un ritratto inedito del drammaturgo dall’infanzia fino alla tragica scomparsa sul lido di Ostia. Voce narrante sarà Giuseppe Battiston, mentre Carolina D’Alterio interpreterà Maria Callas e Liliana Massari sarà Oriana Fallaci. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Le donne di Pasolini, le anticipazioni del docufilm stasera 15 giugno 2023 su Rai3

Il docufilm, diretto da Eugenio Cappuccio, partirà dai territori friulani in cui Pier Paolo Pasolini è cresciuto e ha trovato le prime fonti di ispirazione. Nel corso della narrazione, verranno passati in rassegna i principali snodi della sua vita, partendo dalle difficoltà economiche della sua famiglia durante l’infanzia. Si passerà poi al complesso rapporto con il padre, alla scoperta della propria omosessualità e il conseguente senso di colpa. Seguiranno lo scandalo e il processo per i fatti di Ramuscello del 1949, il rapporto con la religione, l’impegno politico e il suo approdo a Roma. Dai successi letterari alla carriera nel cinema, troveranno poi posto gli incontri con Totò, Alberto Moravia, Eduardo de Filippo e Ninetto Diavoli, di cui verranno proposte interviste inedite che raccontano aneddoti personali. Si giungerà così al 2 novembre 1975, quando Pasolini trovò la morte a Ostia.

Il racconto del docufilm Le donne di Pasolini, come detto, non sarà in prima persona farà affidamento sulle parole del protagonista, ma delle figure femminili che più di altre hanno intrecciato la loro vita con la sua. Muse ispiratrici, complici, amiche, amanti: ognuna a modo suo ha dato un contributo fondamentale che ha lasciato il segno nell’esistenza e soprattutto nell’opera del poeta. Partendo dalla madre Susanna Colussi, che avrà il volto dell’attrice Anna Ferruzzo. Carolina D’Alterio vestirà invece i panni di Maria Callas, Martina Massaro quelli di Laura Betti e Liliana Massari interpreterà Oriana Fallaci. Senza dimenticare il racconto di Dacia Maraini, che instaurò una profonda amicizia con Pasolini a partire dal 1967. E ancora, parleranno Liliana Cavani, Emanuele Trevi e David Grieco. Tutti forniranno un tassello importante per ricomporre il puzzle di un genio della letteratura e della drammaturgia che ha segnato il Novecento.