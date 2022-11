Donna uccisa a Fano, arrestato l’ex marito: era fuggita dall’Ucraina a marzo

Tragedia a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, dove una donna di 23 anni è stata uccisa a coltellate e trovata morta nelle campagne di Villa Giulia. Le autorità hanno già fermato il presunto autore del delitto, l’ex marito 42enne.

Donna uccisa a Fano

Anastasiia Alashri, questo il nome della vittima, era di origini ucraine e si era trasferita in Italia a marzo a seguito dell’invasione russa. Impiegata come cameriera in un ristorante di Fano e madre di un bimbo di tre anni, domenica non si è presentata a lavoro e un amico ha lanciato l’allarme alle autorità. Il giorno seguente, le forze dell’ordine hanno rivenuto il suo corpo senza vita con diversi segni di arma da taglio sul corpo. L’ipotesi è che sia stata uccisa a coltellate e poi abbandonata.

Del delitto è accusato l’ex marito, un uomo di origine egiziana che i Carabinieri hanno già bloccato alla stazione di Bologna. Secondo quanto appreso, i due erano separati e la donna avrebbe voluto rifarsi una vita con un nuovo compagno. Domenica, prima di morire, era tornata dall’ex a riprendere alcuni capi d’abbigliamento ma, purtroppo, si sarebbe innescato l’ennesimo acceso diverbio. Una lite al culmine della quale l’uomo avrebbe colpito Anastasiia con un coltello fino ad ucciderla.

L’ex marito arrestato con l’accusa di omicidio

Da quel momento si sono perse le sue tracce e un amico, preoccupato, ha deciso di denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono state avviate immediatamente attraverso le attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Dopo il rinvenimento del cadavere, i militari del Nucleo investigativo di Pesaro-Urbino e della compagnia di Fano hanno rintracciato l’ex marito mentre, verosimilmente, tentava di allontanarsi dal territorio nazionale. La Procura della Repubblica di Pesaro ha dunque emesso un decreto di fermo per il reato di omicidio e l’uomo è stato condotto presso il carcere di Bologna.