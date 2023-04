Donna uccisa a Pianura: fermata una vicina di casa

Rosa Gigante, donna di 73 anni, è stata uccisa questo pomeriggio a Pianura, quartiere della città di Napoli. Come riportato da diverse fonti, come Fanpage.it, si tratterebbe della mamma di Donato De Caprio, noto food influencer famoso sui social per la sua salumeria e il suo tormentone «con mollica o senza».

La dinamica dell’omicidio della donna a Pianura

Al momento non sono ancora noti tutti i dettagli dell’omicidio di Rosa Gigante, la donna di 73 anni uccisa a Pianura. In queste ore, gli agenti del commissariato locale stanno cercando di ottenere maggiori dettagli possibili per ricostruire l’accaduto. A quanto sembra comunque, secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta in seguito a una lite. Per questa ragione, una donna, vicina di casa di Rosa Gigante, sarebbe stata fermata e la sua posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti. Il corpo di Rosa Gigante è stato ritrovato dai suoi familiari all’interno della sua abitazione, in via Vicinale Sant’Aniello, ovvero una traversa di via comunale Napoli a Pianura. Dopo che i sanitari del 118 sono arrivati sul posto ci sarebbero stati dei momenti concitati con i familiari della vittima. Inoltre, la situazione nella zona è molto tesa e i giornalisti vengono tenuti a distanza insieme a tante persone e curiosi che sono giunti sul posto.

Anche il figlio sul luogo dell’omicidio

Donato De Caprio, famoso food influencer che ha da poco aperto un locale di street food in via Pignasecca a Napoli insieme all’imprenditore Steven Balasari, si è subito recato sul luogo dell’incidente dopo aver appreso la notizia della morte di sua madre. La Polizia Scientifica ed altri agenti al momento sembrano aver chiuso l’accesso alla casa, scacciando i curiosi e i vicini che si erano avvicinati. Ovviamente, la notizia si è subito diffusa sui social anche perché De Caprio è diventato una vera celebrità sul web e in molti lo seguono.