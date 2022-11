Donna uccisa a coltellate a Milano: il marito si è costituito

Ennesimo femminicidio a Milano, in particolare in zona Barona (periferia Sud), dove una donna di 51 anni è stata uccisa a coltellate dal marito che si è poi costituito alle forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti delle autorità mentre il killer è stato portato in caserma.

Donna uccisa a coltellate a Milano

I fatti si sono verificati di via Lope de Vega nella tarda mattinata di mercoledì 30 novembre 2022. Secondo quanto ricostruito, tra i due sarebbe scoppiata l’ennesima lite che ha portato l’uomo, 59 anni, ad infliggere alla donna numerose coltellate fino a toglierle la vita. É stato lo stesso killer, dopo aver commesso il delitto, a chiamare il 112 per costituirsi.

Mentre nel suo appartamento stavano arrivando i soccorsi – che non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte della moglie -, l’uomo si è allontanato verso viale Liguria. Qui ha visto passare una pattuglia di Carabinieri e l’ha fermata per consegnarsi. I militari l’hanno portato in caserma per le indagini di rito e lo trasferiranno in carcere con l’accusa di omicidio. Sul luogo dei fatti sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per il momento non è chiaro se l’arma utilizzata per il delitto, presumibilmente un coltello da cucina, sia stata recuperata o meno.

I vicini di casa: «Litigavano spesso»

I vicini di casa della coppia hanno riferito a MilanoToday che marito e moglie, genitori di quattro figli e titolari di un regolare contratto di affitto con Aler, litigavano spesso. Una donna ha precisato che in diversi episodi l’uomo avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli altri condomini. Gli stessi vicini erano più volte intervenuti per placare i litigi, ma la vittima aveva sempre detto loro che il marito stava sgridando i figli. Non è chiaro se la situazione fosse stata segnalata alle forze dell’ordine.