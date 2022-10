Donna uccisa a Bolzano, si cerca il marito: sui social ha chiesto perdono

Per il momento non trapelano elementi sulla dinamica e sull’autore del delitto che comunque sarebbe riconducibile alla vita privata della donna. Nell’appartamento è tuttora al lavoro la scientifica. In serata gli impiegati di un servizio funebre hanno caricato la salma sul furgone. La pm Claudia Andres che coordina l’inchiesta ha ordinato l’autopsia. Nel frattempo gli agenti sono sulle tracce dell’uomo, e seguono le indicazioni che lui ha comunicato via telefono al fratello. Potrebbe essere diretto in Albania, suo Paese d’origine, o verso Verona, dove vivono alcuni familiari. Inoltre l’uomo ha scritto sui social messaggi in cui chiede perdono.