Donna uccisa a Bolzano, fermato il marito: ha confessato l’omicidio

Avni Mecja è il marito di Alexandra Elena Mocanu, la donna 35enne, trovata domenica uccisa nel loro appartamento a Bolzano. Dopo una breve fuga, l’uomo si è costituito e adesso si trova in carcere in stato di fermo per omicidio volontario aggravato.

Donna uccisa a Bolzano, si costituisce e confessa il marito

Si è costituito il marito di Alexandra Elena Mocanu, la donna di 35 anni trovata uccisa a Bolzano, nel loro appartamento. Alle 3 di notte è uscito dagli uffici della Procura in piazza Tribunale dopo un lungo interrogatorio. Proprio a partire dalle dichiarazioni confessorie dell’indagato, e da altri indizi di reato raccolti, la squadra Mobile della Questura di Bolzano ha eseguito il provvedimento di fermo. Nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia disposta dalla procura. Spetterà al Gip convalidare l’arresto.

Il tentativo di fuga

Dalle prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto sabato notte durante un litigio. Domenica mattina, dopo aver avvolto la salma in una coperta, Avni Mecja avrebbe abbandonato l’appartamento con la macchina di sua moglie per raggiungere prima Verona e da lì l’aeroporto di Treviso. In aereo si è recato in Albania, il suo paese d’origine.

La polizia era già sulle sue tracce grazie a una segnalazione dei parenti dell’uomo. Durante una telefonata al fratello, infatti, Mecja aveva detto di essere in fuga. Probabilmente convinto dai parenti, l’uomo ha poi fatto ritorno in Italia in aereo, atterrando all’aeroporto di Verona. Lì lo attendeva la squadra mobile che lo ha condotto in procura.

La donna lo aveva già denunciato