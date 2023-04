Alto-Adige, donna trovata morta in un sacco a pelo a 1.750 metri di altezza

Giallo a Giogo di Meltina, in Alto-Adige, dove ieri pomeriggio una donna è stata trovata morta all’interno di un sacco a pelo. L’allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che hanno notato il corpo sotto ad un larice. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire cosa le sia accaduto.

Donna trovata morta in un sacco a pelo in Alto-Adige

Il cadavere è stato rinvenuto su un prato a 1.750 metri di quota. Dopo la richiesta di intervento, sul posto sono giunti il soccorso alpino dell’Avs e della Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che ha recuperato la salma. Presente anche il medico d’urgenza, il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Le autorità hanno proceduto all’identificazione che ha portato a concludere che il corpo apparteneva ad una 56enne residente a Merano.

Indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la causa del decesso. Dalle prime analisi si ipotizza che la vittima sia stata colpita da un malore. Nella giornata di oggi, promettono le forze dell’ordine intervenute dopo il ritrovamento, saranno chiariti diversi dettagli relativi alla morte e all’identità della donna. Attualmente, secondo quanto reso da chi sta indagando sulla dinamica dei fatti, sono al vaglio tutte le ipotesi investigative. Sul fatto le autorità mantengono il massimo riserbo in attesa di sviluppi forniti dagli accertamenti di tipo scientifico ancora in corso in queste ore. Sul corpo non sarebbero comunque stati trovati segni che facciano pensare ad una morte violenta.