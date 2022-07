Donna trovata morta nella sua doccia: il cane ha vegliato su di lei per un mese

Una donna residente nella periferia di Mantova è stata trovata morta nella sua abitazione, in particolare all’interno del box doccia, in avanzato stato di decomposizione. Nessuno aveva domandato di lei e nessuno aveva chiesto aiuto per la sua situazione. Tuttavia, il suo cane le è sempre stato fedele e ha vegliato su di lei per circa un mese.

Donna trovata morta nella sua doccia

59 anni, nessuno si era accorto che mancava dallo svolgere le comuni funzioni della vita sociale. Per questa ragione, nessuno ha dato l’allarme e nessuno ha pensato di chiedere aiuto. Tuttavia, quando i vicini di casa hanno avvertito un forte e sgradevole odore provenire dal suo appartamento, hanno deciso di chiamare la Polizia. La scoperta delle autorità è stata macabra: la donna era morta da circa un mese.

Il cane della donna, malnutrito e senza forze, è rimasto a vegliare su di lei per tutto il tempo, sin dal momento del decesso. Molto probabilmente l’animale ha cercato di dare consolazione alla sua padrona, rimanendo vicino a lei negli ultimi istanti della sua vita. Un gesto davvero nobile che evidenzia ancora una volta come l’amore degli animali sia davvero incredibile.

Le cause del decesso

Le cause del decesso della donna trovata morta a Mantova non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, le autorità, dopo un primo accertamento, hanno stabilito che la donna potrebbe essere morta per le alte temperature. La scomparsa per cause naturali è la più accreditata, anche perché la casa era in perfetto stato, nulla manca dai cassetti, su porte e finestre non ci sono segni di effrazione e nulla fa pensare ad una rapina andata male. Per avere il quadro più chiaro bisognerà comunque attendere l’esito dell’autopsia disposta dal Pubblico Ministero che permetterà di comprendere se la sua scomparsa sia da attribuire al caldo anomalo di questi giorni o meno.